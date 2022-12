Empleado de Tesla reclama desastre laboral en Giga Berlin

Empleado de fabricante automotriz reclama desastre laboral en Giga Berlin

Según un informe reciente de Wired, un empleado actual de Tesla expresó su preocupación por la situación en una de las fábricas más nuevas del fabricante de automóviles eléctricos. El empleado afirma que Giga Berlin está experimentando una gran cantidad de problemas relacionados con el trabajo y está en un "caos total".

Hemos escuchado y leído muchas historias como esta relacionadas con Tesla, así como con otros fabricantes de automóviles. Si bien no podemos darle mucho peso a una historia de una sola fuente anónima, despierta nuestro interés. Como tal, seguiremos de cerca los acontecimientos en Giga Berlin en el futuro.

Giga Berlin de Tesla es una fábrica relativamente nueva que aún no se ha puesto en marcha por completo. Tesla enfrentó todo tipo de retrasos y adversidades relacionadas con la fábrica desde que comenzó. Los lugareños no solo estaban preocupados por el impacto ambiental de la fábrica, sino que Tesla se estaba mudando a la casa de sus principales competidores alemanes de lujo, que el fabricante de automóviles estadounidense ya ha demostrado que puede superar en ventas.

Abundan los problemas en Giga Berlín de acuerdo a fuentes internas.

Independientemente del pasado o de cualquier historia potencialmente relacionada, los problemas informados están relacionados con el reclutamiento, la contratación y la retención de trabajadores productivos. Esto parece ser un problema en las empresas de todo el mundo, incluso las empresas locales en los EE. UU. publican carteles de contratación durante muchos meses y siguen sin contar con suficiente personal. El CEO de Tesla, Elon Musk, ha dicho que es simplemente difícil encontrar suficientes buenos trabajadores en estos días.

Tesla prepara contrataciones para Giga Belín y Giga Texas

Dicho esto, Tesla está contratando oleadas de empleados tanto en Giga Berlin como en Giga Texas. Espera tener unos 10,000 trabajadores en cada fábrica. Según el empleado anónimo en Alemania que supuestamente habló con Wired, Tesla está luchando por cubrir los puestos de trabajo, los empleados se van poco después de ser contratados y algunos de los trabajadores que permanecen en sus puestos están enfermos a menudo y aparentemente desmotivados. Según los informes, el empleado compartió con Wired a través de Electrek:

"Algunas personas están enfermas por más tiempo del que realmente han trabajado. Hay personas a las que no he visto trabajar durante tres semanas en seis meses. Muchas personas se dan de baja porque no tienen la motivación", dicen, culpando a malas condiciones de trabajo. Las salidas involucran personal temporal y empleados permanentes que han estado allí durante más de un año, contratados antes de que abriera la gigafábrica, afirman".

Electrek señala que Tesla ya tiene unos 7,500 trabajadores en la Gigafactory en Alemania. La publicación también apunta a solo 400 puestos vacantes. Parece que el fabricante de vehículos eléctricos se ha movido para contratar empleados de áreas fuera de Alemania, con un 10 por ciento del personal actual viviendo en otro país. Según los informes, muchos vienen de Polonia.

Tesla confirmó en octubre que Giga Berlin podía producir 2000 crossovers Model Y por semana. La compañía no ha proporcionado una actualización más reciente, pero el objetivo es aumentar hasta 5,000 copias por semana. El fabricante de automóviles esperaba que eso sucediera antes de fin de año.

Tendremos que esperar y ver si Tesla actualiza su capacidad de producción de Giga Berlín en un futuro próximo. Mientras tanto, seguiremos de cerca la situación en Giga Berlin para tratar de saber si las preocupaciones de los empleados tienen fundamento.

