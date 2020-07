Elyments: aplicación para rivalizar con Facebook y WhatsApp

El vicepresidente M Venkaiah Naidu lanzó la aplicación Elyments el domingo, una nueva plataforma de redes sociales bajo la campaña de Aatmanirbhar Bharat. La nueva aplicación Made in India está disponible para su descarga en todo el mundo, tanto en plataformas iOS como Android, en medio del creciente sentimiento anti-China después de la prohibición de 59 aplicaciones chinas.

La aplicación local se ha creado teniendo en cuenta el público indio, ya que está disponible en ocho idiomas regionales diferentes. La aplicación se puede descargar gratis y permite a los usuarios realizar llamadas de audio y video, incluidas llamadas de conferencia. Una característica única es que también puede dar comandos en idiomas regionales.

Énfasis en la privacidad

Uno de los principales puntos de venta de la aplicación es la privacidad. La seguridad de los datos ha sido un problema con varias aplicaciones locales y extranjeras, pero los creadores de Elyments afirman que sus datos no se compartirán con terceros sin el consentimiento del usuario.

Elyments cuenta con feed, chat, audio y videollamada

Características de Elyments

Creado por Sumeru Software Solutions, Elyments tiene características básicas de aplicaciones populares de redes sociales como feeds, la opción de descubrir dónde puede seguir a celebridades, atletas, políticos, etc. La barra de notificaciones ha sido reemplazada por Alertas que le permite rastrear solicitudes de amigos y actividades, como me gusta, comentarios en tus publicaciones. También puede usar filtros mientras hace clic en las fotos, otra característica común en varias aplicaciones como Snapchat, Instagram, etc.

La aplicación también tiene como objetivo promover las marcas indias en la plataforma, similar al mercado de Facebook junto con Elyments Pay para pagos seguros.

Respuesta de los usuarios

Elyments ha estado en la cima de las aplicaciones de redes sociales en la tienda de aplicaciones y tiene una calificación impresionante de 4/5 hasta ahora. En Google Play Store, Elyments tiene una calificación de 4.4. En general, la aplicación ha registrado más de 1.3 millones de descargas en 24 horas.

Un día antes del lanzamiento de Elyments, el primer ministro Narendra Modi lanzó el Desafío Aatmanirbhar instando a la comunidad tecnológica india y a las nuevas empresas a crear aplicaciones locales y crear un ecosistema indio de aplicaciones.