Elon Musk y Netflix transmitirán misión espacial de SpaceX en una serie.

El próximo 15 de septiembre es la fecha prevista para el lanzamiento de la misión Inspiration4, la primera en enviar al espacio una nave ocupada solo por civiles. Los viajes espaciales a bordo de un cohete de SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, se transmitirán en Netflix “casi en tiempo real”.

Este jueves, la plataforma de streaming anunció el lanzamiento de la serie documental “Countdown: The Inspiration4 Mission to Space”. A lo largo de cinco capítulos, ofrecerá un “acceso sin precedentes al primer vuelo espacial con una tripulación de pasajeros no profesionales.

Los dos primeros episodios se estrenarán el viernes 6 de septiembre y se centrarán en presentar a los miembros del equipo. El 13 de septiembre se podrán ver los dos próximos capítulos, que tratarán de los largos meses de entrenamiento y los preparativos finales antes del vuelo. El lanzamiento, el 15 de septiembre, se transmitirá en vivo desde el canal de YouTube de Netflix.

Lo que debes saber sobre la serie Inspiration4

La serie será dirigida por Jason Hehir, director del documental ganador del Premio Emmy “The Last Dance”, sobre los Chicago Bulls de Michael Jordan. El último episodio de la serie de Elon Musk se estrenaría a finales de septiembre, “solo unos días después” de que termine la misión, dijo el gigante del streaming en un comunicado.

Este último capítulo seguirá “casi en tiempo real” el viaje desde el lanzamiento de la nave espacial hasta su regreso a la Tierra. La plataforma promete un “accesos sin precedentes” a la misión, ya que contará con imágenes desde el interior de la nave espacial durante el viaje de tres días.

¿Cuandó será lanzado el cohete de SpaceX?

El 15 de septiembre, la cápsula Dragon de SpaceX será lanzada por un cohete Falcon 9 desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, Estados Unidos. El multimillonario estadounidense Jared Isaacman, de 38 años, financió el proyecto.

Además de poseer una compañía financiera, el magnate también es un entusiasta piloto y explorador espacial, por lo que irá a bordo del cohete y ofrecerá los otros lugares a tres compañeros. Los cuatro miembros no profesionales despegarán en la nave de Elon Musk, pasarán tres días orbitando la Tierra más allá de la altitud de la ISS y regresarán.

