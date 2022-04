Elon Musk se enfureció con saudíes tras su plan fallido para privatizar Tesla

CEO de SpaceX se enfureció con saudíes tras su plan fallido para privatizar Tesla

Elon Musk se enfureció con el jefe del fondo soberano de riqueza saudita por no respaldar su intento de privatizar Tesla en 2018, quejándose de que lo estaban arrojando "debajo del autobús", según mensajes de texto recientemente revelados.

“Estoy profundamente ofendido”, escribió Musk a Yasir Al-Rumayyan, gobernador del Fondo de Inversión Pública (PIF) del Reino de Arabia Saudita, el 12 de agosto de 2018. Los textos se enviaron unos días después de que Musk conmocionara al mundo financiero al tuitear que estaba considerando tomar Tesla en privado a $420 por acción, agregando "financiamiento asegurado".

El ahora infame tuit desencadenó una demanda de los accionistas de Tesla, quienes afirman que Musk mintió acerca de tener el dinero necesario para sacar a Tesla de la bolsa de valores y hacerlo privado. Como parte de la demanda, se reveló una serie de textos entre Musk, accionistas, miembros de la junta y otras partes relevantes en una presentación judicial reciente.

Los planes de privatizar Tesla fracasaron.

Los textos de Musk con Al-Rumayyan destacan por la ferocidad que muestran. El CEO multimillonario se indignó por las noticias que afirmaban que PIF "no ha mostrado interés" en ayudar a privatizar Tesla, alegando que los funcionarios saudíes le habían dicho lo contrario. Las noticias eran "falsas" e "escandalosas", se enfureció Musk.

“Esta es una declaración extremadamente débil y no refleja la conversación que tuvimos en Tesla”, dijo Musk en uno de los mensajes, vinculado a una historia de Bloomberg.

“Dijiste que definitivamente estabas interesado en privatizar Tesla y que querías hacerlo desde 2016. También dejaste en claro que tú eras el que tomaba las decisiones, además respaldado fuertemente por el Príncipe Heredero, quien considera que esto es estratégicamente importante a nivel nacional."

Añadió: “Lo siento, pero no podemos trabajar juntos”.

“Depende de ti, Elon”, respondió Al-Rumayyan.

“Me estás tirando debajo del autobús”, dijo Musk.

“Se necesitan dos para bailar tango”, dijo Al-Rumayyan, y agregó que PIF aún no ha recibido información financiera del equipo de Musk sobre el plan para privatizar Tesla. El gobernador del PIF dijo que el fondo no podría avanzar en sus conversaciones con Tesla sin “información suficiente”.

Musk criticó a Al-Rumayyan por afirmar que necesitaba más información de la que ya se había revelado en los documentos regulatorios de Tesla.

Él envió un mensaje de texto: “Yasir, cuando nos reunimos en Tesla recientemente, dijiste que eras el que tomaba las decisiones de PIF, que querías hacer el acuerdo de participación privada de Tesla durante dos años, y que esto fue apoyado directamente por el Príncipe Heredero.

Verifiqué con mi equipo que estaba en esa reunión en caso de que recordara algo mal y lo confirmaron exactamente”.

Agregó: “Usted tiene mucha experiencia financiera y es muy consciente de lo que requeriría una empresa privada, que es que tendría que haber al menos una prima del 20% en el mercado para poder comprar a cualquier accionista que no quiere seguir siendo parte de la empresa cuando es privada. Todo esto es una práctica estándar. Nada inusual en absoluto.”

“Hay muchos otros fondos de inversión que quieren ser parte de este acuerdo”, continuó Musk. “No necesitamos su fondo para hacer esto. No trabajaré con una organización cuyas declaraciones públicas a los medios no coincidan con sus declaraciones privadas a mí y a mi equipo”.

Al-Rumayyan reiteró la necesidad de más información antes de que pudieran continuar las conversaciones, al tiempo que negó que alguien en PIF haya “ido a los medios”. Pero a Musk no se le podía hablar mal.

“Leí el artículo. Es una fuente débil y todavía me hace sonar como un mentiroso”, dijo Musk furioso. “Está lleno de equívocos y de ninguna manera indica el fuerte interés que transmitiste en persona”.

Al-Rumayyan insistió en que deberían continuar la discusión en privado, pero Musk se negó. “Lo siento, pero no habrá más comunicación a menos que arregle la percepción pública de apoyo e interés insulsos por parte de PIF”, escribió.

“Eso no es lo que nos dijiste a mí y a mi equipo en privado. Alguien es amigo o no es amigo y ningún amigo dice una cosa en privado y otra en público. Esto no está bien."

El tuit de Musk sobre la privatización de Tesla también desencadenó una investigación por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., que finalmente concluyó que, si bien había mantenido algunas reuniones con PIF, Musk "nunca había discutido una transacción privada a $420 por acción con cualquier potencial fuente de financiación, no había hecho nada para investigar si sería posible que todos los inversores actuales permanecieran en Tesla como una empresa privada a través de un 'fondo de propósito especial' y no había confirmado el apoyo de los inversores de Tesla para una posible transacción privada".

La SEC está actualmente en litigio con Musk sobre los resultados de la investigación.

Elon Musk finalmente abandonó su plan para privatizar Tesla, y concluyó que distraía la atención de los esfuerzos de la compañía para producir su sedán eléctrico Model 3. Musk también dijo que el proceso de exploración de sus opciones reforzó su creencia de que "hay fondos más que suficientes para privatizar Tesla".

La presentación también contiene una gran cantidad de mensajes adicionales, incluidos los textos que Musk envió al cofundador de Google, Larry Page.

Dos días después de enviar su tuit de “financiamiento asegurado”, Musk le envió un mensaje de texto a Page: “Acabo de llamar. Por cierto, este es Elon. No estoy seguro si tienes mi nuevo número.”

“No, no lo tenía... estoy viajando. Bonito bloque 5!” respondió la página.

"¡Gracias!" Musk dijo, y agregó: “¿Quieres invertir en Tesla? ”

