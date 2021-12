Elon Musk se burla del metaverso de Mark Zuckerberg

Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, no está impresionado y se burla del metaverso acuñado por Mark Zuckerberg, CEO de Meta (antes Facebook). El hombre más rico del mundo no está convencido de que todos desaparezcamos en este mundo hipervirtual en el corto plazo.

“No veo a nadie atándose una maldita pantalla a la cara todo el día”, afirmó Musk en una entrevista con The Babylon Bee, al ser cuestionado sobre el ecosistema. “No sé si necesariamente me creo esto del metaverso, aunque la gente me habla mucho de ello”, enfatizó.

Según El Financiero, Musk agregó que no ve un futuro en el que la gente quiera quedarse en esta realidad virtual de empresas como Meta. Además, no cree que la gente abandone el mundo físico y lo reemplace por uno virtual, especialmente con una pantalla en la cara.

“Sabes, cuando crecí era como ‘no te sientes demasiado cerca de la televisión, te arruinará la vista’ y ahora la televisión está literalmente aquí (pone sus manos en la cara). ¿Qué? ¿Eso es bueno para ti?”, comentó Musk sobre lo absurdo de tener una pantalla cerca de la cara.

En su opinión, Neuralink, la empresa de neurotecnología que Musk fundó, es una mejor solución en comparación con las gafas de realidad virtual. “A largo plazo, un Neuralink sofisticado podría ponerlo completamente en una realidad virtual”, aseguró.

Neuralink está tratando de construir interfaces cerebro y máquina humana. El objetivo principal de la empresa es implantar en humanos implantes cerebrales para restaurar y mejorar las capacidades físicas mediante ordenadores.

¿Quién es Elon Musk?

Elon Reeve Musk es un emprendedor y magnate sudafricano. Cofundador de PayPal, SpaceX, Hyperloop, SolarCity, The Boring Company, Neuralink y OpenAI. Es director general de SpaceX, de Tesla Motors, presidente de SolarCity y copresidente de OpenAI.

Los comentarios de Musk sobre metaverso se producen cuando Facebook se cambió el nombre a ‘Meta’ a principios de este año para perseguir la idea. Zuckerberg ha llamado a esto una forma mucho más real y natural de experimentar el internet.

