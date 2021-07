Elon Musk, volvió a Twitter esta vez para compartir un revelador video aéreo del último avión no tripulado autónomo de SpaceX llamado A Shortfall of Gravitas (ASOG). El viernes por la mañana temprano, ASOG comenzó su primera prueba en el mar en las afueras de Port Fourchon.

El barco lleva el nombre de la aclamada serie de ciencia ficción “Culture” de Iain Banks y se unirá a Just Read The Instructions (JRTI) y Of Course I Still Love You (OCISLY) en la recuperación de cohetes en el mar. A Shortfall of Gravitas apoyará el lanzamiento de las misiones Falcon 9 y Falcon Heavy desde el Centro Espacial Kennedy y la Estación de la Fuerza Espacial Cabo Cañaveral en Florida.

Ahora, es posible que se pregunte por qué SpaceX necesitaba una tercera nave de drones. La Verdad Noticias informa que, la compañía de Elon Musk tiene un programa de lanzamiento ambicioso que podría generar cuellos de botella para la recuperación.

¿Cuánto dura el viaje de los barcos de drones?

Para la mayoría de los lanzamientos de alta energía como Falcon Heavy y GovSat-1, los barcos de drones tienen que viajar varios cientos de millas al este de Florida. El viaje dura al menos de 6 a 7 días, si no más. Además, una vez en el puerto después de una recuperación, SpaceX requiere de 24 a 72 horas para quitar el propulsor de cohete aterrizado de los barcos.

Todo esto significa que los drones pueden no estar disponibles de inmediato para el próximo lanzamiento y se necesita un tercer barco. Ahora, con tres naves, SpaceX puede lanzar más naves espaciales según sus deseos.

¿Space X continúa interviniendo en sus cohetes?

Elon Musk revela plataforma "dron" de SpaceX para aterrizar cohetes en el mar.

En última instancia, el lanzamiento de la tercera nave simplemente significa que SpaceX continúa invirtiendo en sus cohetes reutilizables, lo cual es bueno porque hace que volar sea más barato y más sostenible y hace que las misiones espaciales avancen.

Se espera que ASOG se una a JRTI para las misiones Falcon 9 y Falcon Heavy que se lanzan desde el Centro Espacial John F. Kennedy y la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida. Al aterrizar los Falcon 9 en estas barcos autónomos, en lugar de retornar a tierra, ahorran combustible e incrementan así la carga útil que llevan a la órbita.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.