Elon Musk niega historia de que quiso vender Tesla para ser el CEO de Apple.

Elon Musk, el CEO de Tesla, exigió convertirse en el CEO de Apple en una llamada telefónica de 2016 con el actual CEO de Apple, Tim Cook, según un próximo libro sobre Tesla. La historia, compartida por el diario Los Angeles Times, proviene de "Power Play: Tesla, Elon Musk, y la apuesta del siglo por The Wall Street Journal" reportero Tim Higgins.

Como dice el libro, Cook le sugirió a Musk que Apple adquiriera Tesla, y Musk dijo que quería ser CEO. Según los informes, Cook estuvo de acuerdo, pero Musk aclaró que quería ser el CEO de Apple. "Según un ex ayudante que escuchó el relato (de Musk) del intercambio", Cook dijo "Vete a la mierda" antes de colgar el teléfono.

La Verdad Noticias informa que, Elon Musk y Apple han sugerido que la conversación no pudo haber ocurrido porque el CEO de Tesla y Tim Cook nunca han hablado.

¿Qué dijo Elon Musk sobre ser CEO de Apple?

Elon Musk, en un tweet el viernes, dijo rotundamente que "Cook y yo nunca nos hemos hablado o escrito el uno al otro". También dijo que intentó reunirse con Cook sobre la adquisición de Tesla por parte de Apple, una reunión a la que Cook se negó. (Musk discutió previamente este intento de reunión en diciembre).

Cuando se le pidió un comentario sobre la conversación informada, Apple señaló los comentarios que hizo Cook durante una entrevista con Kara Swisher de The New York Times, donde negó haber hablado alguna vez con Elon. “Sabes, nunca he hablado con Elon, aunque tengo una gran admiración y respeto por la empresa que ha construido”, dijo Cook.

Musk también afirma que gran parte del libro es falso. "Higgins logró hacer que su libro fuera falso * y * aburrido", dijo Musk en un tweet el viernes. Y Musk aparentemente trató de echar agua fría sobre el libro mientras se escribía, y le dijo a Higgins que gran parte del libro era "una tontería", según Los Angeles Times.

¿Elon Musk participó en la creación del libro?

Elon Musk aparentemente no participó en la creación de "Power Play". En una nota del autor al final, Higgins escribe que Musk “tuvo numerosas oportunidades para comentar las historias, hechos y caracterizaciones presentadas en estas páginas. Sin señalar ninguna inexactitud específica, ofreció simplemente esto: 'La mayoría, pero no todo, de lo que lees en este libro es una tontería'”.

Higgins dice que Musk tuvo "muchas oportunidades" para comentar y que la historia de la conversación con Cook "proviene del propio relato de Musk sobre la conversación, según las personas que escucharon el relato en ese momento". En un tweet anterior, también caracterizó la historia de la conversación de Musk y Cook como una que fue "contada dentro de Tesla mientras la compañía luchaba con el Model X".

También dice que Apple "tuvo varias oportunidades para comentar la publicación anterior y se negó". Higgins no ha respondido a una solicitud de comentarios. Un representante de la editorial del libro señaló el feed de Twitter de Higgins.

Poco después de tuitear que nunca conoció a Cook, Elon Musk tuiteó en apoyo de la lucha de Epic contra Apple y sus reglas en la App Store. "Las tarifas de la tienda de aplicaciones de Apple son un impuesto global de facto en Internet", dijo Musk . "Epic tiene razón", sentenció.

