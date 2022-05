Elon Musk mantiene que gobiernos y corporaciones deberían pagar por usar Twitter

CEO de Tesla mantiene que gobiernos y corporaciones deberían pagar por usar Twitter

La adquisición de Twitter por parte de Elon Musk aún no se ha finalizado, pero el hombre más rico del mundo se mantiene ocupado analizando ideas para posibles cambios en la plataforma.

¿Su última sugerencia? Cobrando a corporaciones y gobiernos por tuitear.

“En última instancia, la caída de los masones fue regalar sus servicios de corte de piedra por nada”, tuiteó Musk.

“Twitter siempre será gratuito para los usuarios ocasionales, pero tal vez tenga un pequeño costo para los usuarios comerciales/gubernamentales”.

Como suele ser el caso con Musk, no hay ningún compromiso con este plan: el tipo solo está tuiteando. Pero encaja con lo que hemos escuchado anteriormente sobre las ideas de Musk para la plataforma.

El magnate de la tecnología continúa dando de qué hablar con su adquisición de Twitter.

Reuters informó el mes pasado que, al presentar a los bancos su adquisición, Musk sugirió que podría cobrar a las empresas de medios por citar o insertar tuits.

En cada caso, la lógica es simple: Twitter actualmente es gratuito, la gente quiere el producto, así que ¿por qué no cobrar por él?

Bueno, porque estas ideas parecen obvias pero vienen con muchos problemas potenciales.

En el caso de cobrar por a) citar o b) incrustar tweets, a) sería contrario a la primera enmienda (no es una buena idea si está promoviendo la libertad de expresión) mientras que b) introduciría todo tipo de dolores de cabeza administrativos (complicado si Musk quiere reducir la plantilla de Twitter).

Mike Masnick de TechDirt tiene un gran artículo que explica estos problemas aquí.

En comparación, hacer que los gobiernos y las corporaciones paguen por twittear es más sencillo pero aún más complicado de implementar.

Por ejemplo, ¿qué tamaño tiene que tener una empresa antes de cobrarle por usar Twitter? Probablemente no quiera que The Coca-Cola Company pague la misma tarifa que una cervecería local, por ejemplo.

Pero si no, ¿cómo se diferencian? ¿Escala los cargos según la cantidad de seguidores (que podrían no reflejar el tamaño de una empresa), o los ingresos (que necesitarían validación), o algo completamente diferente?

¿Y cuánto cobra, incluso en un sistema escalonado? Pregunta demasiado y alejarás a la gente, reduciendo el efecto de red que le da a las redes sociales gran parte de su valor en primer lugar.

Demasiado poco y no hará una diferencia en sus ingresos. Y así sucesivamente y así sucesivamente. Estas no son preguntas insolubles, pero tampoco son exactamente simples.

En cualquier caso, todo esto es una vaga especulación: simplemente no sabemos qué planea hacer Musk con Twitter en este momento.

Pero esto en sí mismo es informativo, ya que jugar de oído es aparentemente el modus operandi del hombre más rico del mundo.

¿Qué planea Elon Musk?

Un artículo reciente del New York Times exploró cómo Elon Musk tiende a desdeñar los planes comerciales organizados cuando dirige sus empresas a favor de operar por instinto (y no se puede decir que no haya tenido éxito hasta ahora).

Twittear ideas para cambios en Twitter es parte del curso: veamos a dónde va después.

