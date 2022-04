Elon Musk dice que será más valioso el negocio de los robots que el de los autos

El hombre más rico del mundo sabe cuál será lo más valioso en el futuro/Foto: Early game

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, se está enfocando más en el desarrollo del Optimus o Tesla Bot, el próximo robot de su compañía Tesla, incluso por encima de sus famosos autos. Ya que según Musk “su valor será más alto que el negocio de los automóviles, valdrá más que el FSD (Full Self-Driving)”, de acuerdo con un informe del medio Techcrunch.

FSD, o “conducción autónoma total”, es el sistema avanzado de asistencia al conductor de Tesla que se basa en cámaras y tecnología de visión artificial para realizar algunas tareas de conducción autónoma.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, recientemente Elon Musk compró la red social Twitter por una millonaria cifra; sin embargo, sabemos que el empresario está más enfocado en la creación de robots y en poder colonizar el planeta Marte dentro de unos años.

Elon Musk piensa que su Tesla Bot tendrá gran valor en los siguientes años

Tesla ahora está enfocado en desarrollar a su robot/Foto: Motorspasion

Las noticias sobre Optimus o el Tesla Bot llegaron durante el reporte de ganancias del primer trimestre de 2022 de Tesla, donde Musk dijo: “Me sorprendió que la gente no se diera cuenta de la magnitud del programa del robot Optimus. La importancia de Optimus se hará evidente en los próximos años”.

“Aquellos que son perspicaces o que escuchan atentamente, comprenderán finalmente que valdrá más que el negocio de los automóviles, valdrá más que FSD”, aseguró.

El robot de 173 cm se basará en el trabajo de Tesla con las redes neuronales y la supercomputadora avanzada Dojo, Elon Musk dice que realizará tareas que podrían describirse como trabajo doméstico, como comprar comestibles y otras tareas cotidianas.

¿Cuántas compañías tiene Elon Musk?

Musk ha forjado su fortuna mediante sus empresas de tecnología/Foto: El Ceo

Elon Musk es cofundador de PayPal, SpaceX, Hyperloop, SolarCity, The Boring Company, Neuralink y OpenAI. A esta lista ahora se le ha sumado Twitter, Inc. Por ahora, el multimillonario no ha dado más detalles sobre su Tesla Bot, pero asegura que llegará para revolucionar el mundo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!