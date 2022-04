Elon Musk dice que no le importa la economía de comprar Twitter

CEO de Tesla dice que no le importa la economía de comprar Twitter

El CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, dijo que no le importa la economía de adquirir Twitter.

Sus comentarios se produjeron después de que una presentación de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) del 14 de abril mostrara que el multimillonario ofreció comprar la plataforma de redes sociales por $ 43 mil millones.

"Twitter tiene un potencial extraordinario. Lo desbloquearé", dijo Musk en una carta al presidente de Twitter, Bret Taylor, incluida en la presentación de la SEC.

Musk dijo que su interés en comprar la compañía no se debe a razones monetarias sino a ayudar a los intereses de la civilización.

El CEO de Tesla y SpaceX mantiene firme su oferta para comprar Twitter.

Cuando se le preguntó por qué hizo la oferta de mil millones de dólares en una entrevista la semana pasada en la conferencia TED2022, Musk le dijo a Chris Anderson de TED: "Creo que es muy importante que haya un escenario inclusivo para la libertad de expresión".

Según Musk, es vital que las personas tengan "la realidad y la percepción de que pueden hablar libremente dentro de los límites de la ley". Le dijo a Anderson que Twitter logra esto como una "plaza de pueblo de facto".

La oferta también surgió de un "sentido fuerte e intuitivo" de que tener una plataforma pública que sea "máximamente confiable y ampliamente inclusiva es extremadamente importante para el futuro de la civilización", agregó Musk.

"No es una forma de ganar dinero", dijo Musk, y agregó: "No me importa la economía en absoluto".

Durante la conversación con Anderson, Musk no afirmó que sería el líder perfecto para Twitter. Señaló que habría "bastantes errores" si adquiriera la plataforma.

¿Podrá Elon Musk comprar Twitter?

Elon Musk enfatizó que no estaba seguro de poder comprar la compañía. Sin embargo, una presentación regulatoria de la SEC el jueves mostró que Musk había asegurado compromisos financieros por un total de $46.5 mil millones para comprar Twitter.

Twitter ha reconocido públicamente la oferta de acuerdo, pero aún tiene que responder más.

El 14 de abril, la compañía dijo que "revisaría cuidadosamente la propuesta para determinar el curso de acción que cree que es lo mejor para la compañía y todos los accionistas de Twitter".

