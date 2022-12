Elon Musk bloquea acceso a empleados de Twitter por no revisar correos

CEO bloquea acceso a empleados de Twitter por no revisar correos

Elon Musk envió un correo electrónico de trabajo fuera del horario laboral a su personal el viernes por la noche, pidiéndoles que lo firmaran antes del sábado. Los empleados de Twitter que no vieron ese correo electrónico durante el fin de semana fueron bloqueados de sus sistemas.

Una gran parte de los empleados de Twitter descubrieron que no podían iniciar sesión en sus sistemas de trabajo el lunes. La razón detrás de esto, dicen esos empleados, fue que no revisaron sus correos electrónicos de trabajo durante el fin de semana.

Elon Musk envió un correo electrónico el viernes por la noche, advirtiendo a los empleados de Twitter que si se los encontraba hablando con la prensa y filtrando información confidencial, no solo serían despedidos sino también demandados. Musk también envió un NDA actualizado o un acuerdo de confidencialidad para que lo firmen todos los empleados.

La cuestión es que el CEO de Tesla había enviado ese correo electrónico después del horario laboral oficial cuando la mayoría de los empleados se habían desconectado de su trabajo durante el fin de semana. Los empleados tenían hasta las 5 p.m. PT el sábado para firmar un compromiso de no filtrar y cumplir con los acuerdos de confidencialidad que firmaron cuando se unieron a la empresa, según el correo electrónico que obtuvo Zoë Schiffer de Platformer.

Twitter luego envió otro correo electrónico sobre el compromiso a su fuerza laboral, informó Platformer. La compañía solicitó al personal que enviara un correo electrónico a cierto equipo, confirmando su decisión de permanecer leal a sus acuerdos de confidencialidad, según el informe. El correo electrónico decía que los empleados tenían hasta el 15 de diciembre para responder.

Algunos de los empleados no respondieron al correo electrónico porque no revisaron sus correos electrónicos durante el fin de semana, según un informe de Platformer. Estos empleados descubrieron el lunes que habían sido desconectados porque no podían acceder a los sistemas de la empresa, según el informe.

Más de 100 empleados de Twitter fueron desactivados de Slack el domingo por la tarde, según el informe de Platformer. No estaba claro si los 100 empleados no revisaron sus correos electrónicos durante el fin de semana o si algunos simplemente se negaron a firmar el compromiso.

El descontento de Elon Musk con los empleados de Twitter

Elon Musk no ha estado contento con los numerosos correos electrónicos y memorandos filtrados que han llegado a la prensa desde que asumió el cargo. En particular, no estaba muy contento cuando las autoridades de San Francisco visitaron la oficina de Twitter para inspeccionar las condiciones de trabajo allí, después de que surgieron informes de que Musk había convertido varias habitaciones de la sede de Twitter en dormitorios para que los empleados que trabajan en proyectos críticos y sensibles al tiempo puedan pasan la mayor parte de su tiempo en el trabajo.

