Elon Musk: 5 cosas que quizás no sabías del CEO de Tesla

Elon Musk es una de las mentes brillantes que ayudó a remodelar la economía global tras el boom tecnológico de finales de la década de 1990. El nativo de Sudáfrica se hizo millonario muchas veces al vender sus acciones en Zip2 en 1999 y PayPal en 2002 e hizo que los autos eléctricos fueran geniales después de asumir el cargo de CEO de Tesla Motors en 2008.

Su asombroso éxito ha dado lugar a comparaciones de Musk y Steve Jobs, Howard Hughes, Henry Ford y Bill Gates. En medio de una infancia a menudo difícil, Musk desarrolló una ética de trabajo implacable y una visión tenaz y resuelta.

Desde el lanzamiento de Space Exploration Technologies (SpaceX) en 2002, Musk ha contratado a la NASA y al gobierno de los Estados Unidos para desarrollar la flota de cohetes de su compañía, y cree plenamente en la importancia de colonizar Marte para extender la existencia humana.

Musk y Grimes han estado saliendo desde mayo de 2018, cuando hicieron su debut como pareja en la Met Gala.

Aquí hay cinco cosas que debe saber sobre el hombre cuyas ideas están literalmente fuera de este mundo:

Desarrolló y vendió un videojuego a los 12 años

Musk tuvo un implacable comienzo en el mundo tecnológico.

El CEO de Tesla se inició en la industria de la tecnología después de ver una computadora en una tienda por primera vez a los 10 años. Aprendió a programar y desarrolló el código para un juego de disparos de naves espaciales llamado Blastar, que vendió a una revista de computadoras por 500.

Musk se familiarizó con la programación a través del Commodore VIC-20, una computadora doméstica económica. En poco tiempo, se había vuelto lo suficientemente competente como para crear Blastar, un videojuego al estilo de Space-Invaders. Vendió el código BASIC del juego a una revista llamada PC and Office Technology.

Naturalmente, el niño con grandes ambiciones no se detuvo allí, e ideó planes con su hermano menor, Kimbal, para abrir una sala de juegos cerca de su escuela. Sin embargo, esos planes fueron rechazados cuando sus padres se negaron a dar su consentimiento legal para un permiso, y los hermanos terminaron vendiendo chocolates a sus compañeros de clase.

"Tuve una crianza terrible. Tuve mucha adversidad mientras crecía. Una cosa que me preocupa con mis hijos es que no enfrentan suficiente adversidad", diría más tarde en una entrevista.

Pasó solo dos días en la Universidad de Stanford

Elon Musk tuvo un pasado como desarrollador de videojuegos.

Musk se inscribió en Stanford en 1995 para realizar estudios de posgrado en física aplicada, pero en ese momento, estaba consumido por las capacidades revolucionarias de Internet. Al solicitar el aplazamiento académico, Musk dijo que regresaría en seis meses si sus esfuerzos no daban resultado; el director del departamento respondió que no esperaba volver a ver al joven genio de las computadoras, una predicción que resultó ser 100% precisa.

Musk fundó Zip2, que estableció una presencia en línea para organizaciones físicas, y cuando Compaq se abalanzó para comprar la empresa cuatro años después, había poca necesidad de reanudar su educación formal.

En 1999, Zip2 fue adquirido por el motor de búsqueda web AltaVista de Compaq por la friolera de 340 millones de dólares. Musk usó su dinero de compra de Zip2 para crear X.com, que tenía la intención de moldear en el futuro de la banca. X se fusionó con una empresa llamada Confinity y la empresa resultante pasó a conocerse como PayPal. Musk fue luego expulsado de la compañía antes de que eBay la comprara por 1.500 millones de dólares.

Inspiró la creación de una empresa de energía solar

La genialidad de Elon Musk ha creado muchas empresas.

En 2004, Musk conducía con su primo Lyndon Rive hacia Burning Man, el festival anual de finales de verano que se celebra en el desierto de Black Rock en Nevada. Rive, un exitoso empresario de software por derecho propio, confesó su deseo de embarcarse en una empresa más significativa.

Musk sugirió que considerara las posibilidades de la energía solar, y en el transcurso del impulso y el posterior hedonismo en el desierto, la idea floreció. Rive y su hermano Peter crearon SolarCity, que se convirtió en el mayor proveedor de energía solar del país con su primo a bordo como presidente.

Algo sobre Burning Man claramente enciende la imaginación de Musk; Afirma haber concebido la idea de un avión eléctrico de despegue y aterrizaje vertical en el festival, calificandolo de "lugar muy creativo".

Él es el modelo de la vida real para Tony Stark de 'Iron Man'

Elon Musk fue la inspiración para crear el personaje de Iron Man.

Cuando el escritor y director de Iron Man, Jon Favreau, estaba explorando formas de humanizar el personaje de Tony Stark, el carismático y súper inteligente protagonista del cómic y la serie de películas, el actor Robert Downey Jr. sugirió que se pusiera en contacto con Musk.

Favreau terminó grabando escenas de Iron Man 2 en la fábrica de SpaceX, y Musk luego encontró una manera de replicar los métodos de su contraparte ficticia para diseñar partes de cohetes en una pantalla de computadora moviendo sus manos a través de un sensor.

Jon Favreau, quien dirigió las dos primeras películas de Iron Man, confirmó en una entrevista anterior que Musk le había hecho a Robert Downey Jr. varios favores en el pasado. Hablando sobre uno de los episodios, Favreau dijo: “Robert Downey, cuando estábamos preparando 'Iron Man', dijo: 'Hay alguien con quien deberíamos sentarnos y hablar”.

”'Este es un tipo que puede darnos una idea de cómo sería realmente ser Tony Stark''.

Musk tiene un auto de James Bond

El Tesla Cybertruck está inspirado en el automóvil de James Bond.

Ha habido muchos coches de películas famosos, sin embargo, muy pocos tienen la misma notoriedad que el submarino Lotus Esprit de Bond de la película "El espía que me amó". En 1977, vimos un magnífico Lotus Esprit Mk.1 con lazo en el volante navegar desde un muelle hacia el agua. Momentos después, las ruedas se retrajeron y las aletas salieron, ¡este Lotus era un submarino!.

Desde entonces, el automóvil ha sido grabado para siempre en la imaginación de niños y adultos de todo el mundo. Y uno de estos niños resultó ser Elon Musk. En una entrevista, Musk dijo que “fue increíble cuando era un niño en Sudáfrica ver a James Bond en 'El espía que me amó' conducir su Lotus Esprit desde un muelle, presionar un botón y transformarlo en un submarino bajo el agua.

Años después, Elon Musk ha crecido y ahora dirige tres empresas. Sin embargo, sus tendencias juveniles nunca se le han escapado. Porque, a finales de 2013, Musk pagó casi un millón de dólares por uno de los ocho Lotus Esprits usados en pantalla de la película de Bond "The Spy Who Loved Me".

