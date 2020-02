Electronic Arts aumenta sus precios en Steam

A muchos usuarios seguramente les tomó por sorpresa el regreso de Electronic Arts a Steam pues ahora trae unos precios más elevados a sus productos algo que es muy difícil de explicar. Pero hay quienes están agradecido que su biblioteca de juegos está de vuelta, con la ilusión de continuar de volver a los nuevos retos, pero los usuarios se quejan de los altos costos.

Aunque parezca complicado de explicar, ha afectado a casi todos los juegos publicados por EA o porción de contenido descargable en todo el mundo. Sin embargo, el precio varía según el territorio en el que se encuentre, tenemos a Argentina, Brasil, Chile, Colombia (en este subieron un poco menos), México, India, Rusia, Sudáfrica, Turquía y Ucrania. En Polonia, por otro lado, los precios extrañamente bajaron, mientras que en E.E.U.U. no hubo cambios.

Hay quienes se manifestaron en contra de los altos costos a través de las redes sociales, en Argentina, por ejemplo, algunos títulos que previamente salían $225, tales como Battlefield: Bad Company 2, Command & Conquer: Red Alert 3, Dead Space, Dead Space, Need For Speed Hot Pursuit (2010), Spore, The Sim 3, entre otros, ahora salen $900. El mismo porcentaje a aplica a otros países de Latinoamérica.

Cabe mencionar que recientemente la compañía desarrolladora llegaron a un nuevo acuerdo para volver a publicar los próximos videojuegos de nuevo en la plataforma de Valve, aunque como decimos todavía no se conoce la causa por la que se ha producido esta serie de incrementos en el precio.

Los precios se han elevado para toda Latinoamerica

Mientras tanto la empresa estadounidense desarrolladora y distribuidora de videojuegos para ordenador y videoconsolas Electronic Arts parece que se enfocará en el desarrollo de cuatro grandes juegos para 2020-2021 y apuesta totalmente por PS5 y Xbox Series X. En cuanto a Steam, recordad que esta misma tarde os anunciábamos que Metro Exodus llegará este mismo 15 de febrero a la plataforma de Valve.

