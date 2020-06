Electronic Art lanza más de 25 juegos disponibles en steam

En los últimos día de la cuarentena Electronic Art lanzó la primera oleada de más de 25 juegos de EA en Steam, en donde los jugadores pueden explorar los galardonados juegos de rol de BioWare, Dragon Age: Inquisition y Dragon Age II; experimentar la conducción a alta velocidad en Need for Speed Heat, Need for Speed, entre otros videojuegos para que se disfruten este fin de semana de forma gratuita.

Cabe mencionar que también estará disponible una selección de los juegos atrevidos e innovadores de los equipos de desarrollo independientes partners de EA como Unravel, Unravel II, Fe y Sea of Solitude. Entre los videojuegos que se destacan son Rivals y Need for Speed (2016), así como combatir en el juego de disparos loco y divertido:Plants vs. Zombies: Battle for Neighbourville.

Electronic Art lanza videojuegos

El motivo por estos videojuegos que estarán disponibles para PC serán como parte de la suscripción de EA Access en Steam que se lanzará a los jugadores a finales de este verano. Los nuevos juegos de EA desarrollados para PC también se lanzarán en Steam junto con otras plataformas, incluido Command & Conquer Remastered Collection ya que el juego es una de las primeras franquicias importantes de RTS en abrir su código fuente bajo la GPL.

Mike Blank, vicepresidente sénior de Crecimiento Estratégico mencionó que no solo se piensa tener los videojuegos en Steam, sino que esperan brindarles aún más valor cuando las suscripciones tengan altos números y esté disponible en el verano. Esperan que los juegos se les haga atractivo y puedan jugarlo donde sea.

EA Access brinda a los miembros acceso a una amplia cartera de juegos de EA, valiosos beneficios para miembros y descuentos en compras completas , expansiones y artículos en el juego. Cabe mencionar que se ha estado ofreciendo servicios de suscripción desde 2014, y actualmente llega a jugadores en las plataformas Xbox One, PlayStation 4 y Origin.