El videojuego online “West of Dead” ya está disponible en Steam y Xbox One

Una gran noticia para los amantes de los videojuegos, luego de que se diera a conocer que West of Dead, el nuevo juego de Upstream Arcade, está disponible en Steam, la tienda de juegos online de Valve, y Xbox One. Pero para poder adquirirlo tendrás que tener los siguientes requisitos mínimos y recomendados de este interesante título dedicado al inframundo.

También se dio a conocer que West of Dead tiene un precio de 37 dólares la plataforma de juegos online, pero viene con descuento si es que compras el pack The Path of the Crow Deluxe Edition, que viene con el DLC y el soundtrack original, a 49.29 dólares (15% de ahorro). Pero tendrás experiencias únicas pues el videojuego cuenta con más de 24 misiones.

West of Dead disponible

Estoy probando #WestOfDead un juego de morir mucho con tiros, coberturas, estética Mignola y narrado por el mismísimo Ron Perlman! pic.twitter.com/EdSb7P4yzR — ricardo gonzalez (@ricargvi) June 18, 2020

En este sentido, en la descripción del juego en Steam menciona que pongas a prueba tus habilidades y busca cobertura mientras intentas acribillar a tus enemigos en escenarios desconocidos y generados procedimentalmente. El Salvaje Oeste jamás había sido tan oscuro.

La plataforma de juegos online especifica que West of Dead está disponible en español latino y cuenta con 24 logros, en la cual podrás encontrar armas y todas las características para querer ser el mejor.

REQUISITOS MÍNIMOS

SO: Windows 7

Procesador: Intel i5-4460 CPU / AMD FX-8350

Memoria: 4 GB de RAM

Gráficos: Nvidia Geforce GTX 1030 / Radeon RX 550

Almacenamiento: 1 GB de espacio disponible

REQUISITOS RECOMENDADOS

SO: Windows 10

Procesador: Intel Core i5-9400 / AMD Ryzen 5 3400G

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: Nvidia Geforce GTX 1060 / Radeon RX 580

DirectX: Versión 11

Almacenamiento: 1 GB de espacio disponible