El videojuego Resident Evil estrenará diseño de Chris Redfield

Capcom todavía no confirma el desarrollo de Resident Evil 8; no obstante, ya está corriendo información acerca de algunos detalles de la nueva entrega de la línea principal de la serie. Gracias a estos detalles, se prevee que la nueva iteración sea la más oscura de todas y que será anunciada muy pronto. Todo parece indicar que este videojuego también contará con un fuerte impacto en el diseño de los personajes principales, por lo menos en el de Chris Redfield.

Hasta el momento, se conoce que el posible nuevo proyecto de Capcom tendrá como protagonista a Ethan, que llegó a la serie en Resident Evil 7: Biohazard. Sin embargo, Chris Redfield también contaría con un papel fundamental dentro de la nueva historia. En un inicio, la fuente que hizo la filtración del supuesto nombre del videojuego habría señalado que el hermano de Claire Redfield sería un tanto distinto, y en tiempo reciente apareció información que indica que el personaje será rediseñado.

Después de recibir algunas preguntas al respecto, el usuario de Twitter Dusk Golem, conocido por filtrar información verdadera sobre videojuegos de terror como Resident Evil, hizo la confirmación de un posible rediseño de Chris Redfield.

Resident Evil ha presentado rediseños de sus personajes

Cabe recordar que la apariencia de este personaje de Capcom ya ha tenido varios rediseños en varias ocasiones. La última fue en Resident Evil 7: Biohazard, en la que al personaje se le pueden notar varios rasgos que han variado según las distintas entregas de la serie. Por cierto, en el firme animado Resident Evil: Vendetta se le puede apreciar con una apariencia más distinta.

Un nuevo rediseño no sería nada del otro mundo. En los más recientes años, Capcom ha trabajado en remakes con nuevos diseños de los personajes icónicos, por lo que no sería de sorpresa mirar modificaciones en Redfield una vez más con el objetivo de presentar una nueva versión actualizada de este personaje. De manera desafortunada, Dusk Golem no brindó más información sobre este tema, por lo que no sabemos si los cambios serán pequeños o tendrán un fuerte impacto en la apariencia original.