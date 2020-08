El tráiler de Martha is Dead indica que estará disponible para Xbox Series X

Los juegos del género thriller y terror psicológico podrán tener una plataforma ideal que permita explotar al máximo el miedo en Xbox Series X y un claro ejemplo está en los juegos The Medium y Martha is Dead, este último es una producción italiana del estudio LKA, mismo que desarrolló The Town of Light.

Martha is Dead había sido anunciado originalmente para este año, sin embargo la editora Wired Productions formalmente informó de un retraso hasta el 2021, pero debido a este cambio, se anunció que llegaría para el Xbox Series X de Microsoft.

Este nuevo thriller llamado Martha is Dead es una mezcla de historia, superstición y angustia psicológica ambientada en La Toscana de los años 40, específicamente en 1944, año en que se localiza el cuerpo de una mujer a la orilla de un lago. El cuerpo es de Martha, y su hermana gemela será quien cargue con todo el asunto del asesinato a la par de la guerra.

Martha is Dead promete misterio, intriga y terror

Con la ayuda de Unreal Engine 4 es que se desarrolla este nuevo título para aprovechar todas las bondades que ofrece el Xbox Series X, para los múltiples atractivos del juego como la combinación de ubicaciones en el mundo real con otras ficticias, lo que permite superponer eventos históricos, superstición, folclore y la poderosa angustia psicológica que el juego propone en primera persona, y que viviremos a través de los ojos de una joven que busca encontrar la verdad de un crimen.

Según lo que ha explicado el fundador y director de LKA, Luca Dalco, el juego Martha is Dead está ambientado en un período histórico sumamente interesante, el cual fue una etapa de total angustia en esa región del planeta, ya que Italia se encontraba dividida entre dos grandes potencias.

Para todos aquellos que disfruten de juegos que les lleven al terror psicológico y a resolver acertijos muy al estilo de Silent Hill pero de época, Martha is Dead llegará a PS5, Xbox Series X y PC por medio de Steam en 2021.