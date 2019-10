Gamers: El tercer pase de temporada de Dead or Alive 6 llega con un nuevo luchador y más trajes

A menos de seis meses de su lanzamiento, el juego Dead or Alive lanzará su tercer pase de temporada y con él llega un nuevo personaje y nuevos trajes; los fans están ansiosos de saber que personaje y que trajes serán incluidos en esta tercera edición del pase de temporada que aún no sabemos la fecha exacta de su lanzamiento.

En la edición pasada, Koei Tecmo y Team Ninja ofrecieron bikinis y trajes de baño para los protagonistas del famoso videojuego así como nuevos elementos jugables e increíbles mejoras que encantaron a los fans, y los ha invitados a estar al pendiente de las redes sociales oficiales del juego.

Los jugadores han comentado en redes sociales que el precio del segundo pase de temporada de Dead or Alive 6 fue excesivo ya que este costaba $1,720 pesos, y esperan que el costo de esta edición no sea similar pues consideran que no vale la pena pagar dicha cantidad.

Dead or Alive 6 se ha caracterizado por sus DLC de pago, y como suele ser habitual en una franquicia con numeroso contenido adicional, los pases de temporada no solo añade luchadores extra, sino también llegan con él decenas de "trajes" para personalizar completamente la forma de vestir de los personajes.

Parece que para los fans, el cambiar la ropa de sus luchadores puede resultar bastante caro en esta licencia de lucha si se trata de conseguirlo todo, aunque siempre puedes elegir el vestuario que más te agrade y evitar un gasto fuerte.

Dead or Alive 6 ha recibido diversos personajes adicionales a lo largo del año, como Mai Shiranui y Kula Diamond de la franquicia The King of Fighters y por motivo de su 15 aniversario, Momiji de Ninja Gaiden ha sido incluida dentro del roster de Dead or Alive 6 desde el pasado 19 de septiembre.

Por otro lado, Koei Tecmo y Team Ninja han lanzado Dead or Alive 6: Core Fighters, la versión free-to-play del título, y este ya cuenta con más de 1.5 millones de descargas.

Dead or Alive 6 está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC.