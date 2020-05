El servicio de realidad virtual Samsung XR cerrará sus operaciones

El servicio de realidad virtual Samsung XR cerrará en septiembre

Una noticia que a todos ha sorprendido, es que Samsung anunció que cerrará su servicio de contenidos en realidad virtual y su aplicación Samsung VR Video el próximo 30 de septiembre de 2020, cuando se eliminarán todos los vídeos y las cuentas. De esta forma la plataforma Samsung XR permite a los usuarios ver vídeos de 360 grados en diferentes dispositivos de realidad virtual, desde el visor propio de Samsung.

Ahora, Samsung ha anunciado que va a “replantearse” su servicio de distribución de vídeo inmersivo, “debido en especial a que Gear VR ya no está disponible” desde mediados del año pasado, según ha asegurado la empresa tecnológica. Parte de las medidas asumidas no se podrán subir videos en 360 grados a la plataforma, además de detener las actualizaciones en los productos XR y en VR Video.

Desde el 30 de junio de 2020, la aplicación Samsung VR tampoco será compatible con los productos Oculus de Facebook, desarrollados en conjunto con los surcoreanos. Aunque muchas empresas se empeñaron en lo contrario, parece que la realidad aumentada y la realidad virtual aún no han logrado ser un mercado lo suficientemente interesante como para justificar las fuertes inversiones que se estaban realizando.

Este formato fue potenciado por Samsung desde 2015, como parte de una nueva tendencia que aprovechará la potencia gráfica de los teléfonos actuales. Marcas como Alcatel, Samsung, LG y Google desarrollaron headsets compatibles con esta tecnología, pero muchos usuarios desistieron del uso continuo por diversos problemas asociados al largo tiempo del casco: mareo, dolor de cuello, abstracción de la realidad y limitaciones en movimiento.

Las pocas marcas que de verdad han logrado un hueco en el sector de los videojuegos han sido las que han apostado por dispositivos diseñados ex profeso para ello, como Oculus.Así pues, Samsung ha confirmado que ya no estará disponible y que los clientes de Samsung XR y Samsung VR Video no recibirán más actualizaciones.