El rapero Logic firma acuerdo con Twitch ¡OMG!

El rapero Logic firma acuerdo con Twitch

El rapero Logic, cuyo nombre real es Sir Robert Bryson Hall II, firmó un acuerdo exclusivo con Twitch solo días después de que el popular músico anunció su retiro en Twitter, diciendo que es hora de que se concentre en ser "un gran padre".

Según el medio Verge, Logic, de 30 años, ya tenía uno de los canales de contracción más populares y ha estado transmitiendo desde 2015/2016, pero afirma que a pesar de las oportunidades de monetización que ofrece la plataforma, no lo está haciendo por el dinero.

Logic firma con Twitch

"Creo que es una plataforma poderosa que me permite conectarme con mis fanáticos de la mejor manera posible. Y la forma más segura es posible para alguien en mi posición ", dice Logic.

"Este es el lugar donde quieres interactuar conmigo, lo vas a hacer aquí", continúa Logic. "No voy a estar en Twitch, teniendo debates políticos. Voy a estar en Twitch, ayudando a las personas después de un día de protestas o debates políticos, a relajarse, reír y sonreír. Y si quieres saber cómo me siento sobre el mundo, escucha mi música".

Logic afirma ser un hombre de negocios

"Anuncié mi retiro de la música porque llegó un punto en el que me sentí forzado, como si tuviera que hacer ciertas cosas", dijo Logic. "Y no es que la etiqueta me haya hecho sentir así. Me lo estaba haciendo a mí mismo, porque soy un gran hombre de negocios, y me estaba empujando al borde de la locura".

La primera transmisión de socios de Logic en Twitch será el lanzamiento de su álbum. Actualmente, está programado para salir en vivo a las 5PM PT / 8PM ET el martes 21 de julio, y ahí es donde presentará No Pressure, su LP final, antes de su lanzamiento oficial el 24 de julio.