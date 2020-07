El próximo campeón de League of Legends se burló de Yone en un nuevo tráiler

En League of Legends, Riot lanzó un nuevo trailer animado titulado "The Path, An Ionian Myth", y los fanáticos están bastante seguros de que está apuntando al siguiente nombre que se dirige a LoL, Yone.

“Todo mito lleva una semilla de verdad. Un espadachín asesinado debe decidir si hará las paces con su pasado, o si será consumido por él ", se burla la descripción del corto animado.

Esto se relaciona directamente con la tradición que rodea a Yone, que hasta ahora se ha limitado a la tradición de LoL, y su medio hermano Yasuo, uno de los mejores campeones de League of Legends, y el medio hermano menor de Yone.

En varios videos difundidos por internet podemos ver la figura solitaria despertarse en una tierra mística, similar a un bosque, que recuerda mucho a las pieles y obras de arte de LoL Spirit Blossom que hemos visto emerger recientemente, antes de encontrar una visión de pesadilla. Dos guerreros con espada luchan, luego ve lo que parece ser una visión de una de sus muertes.

Se burla de susurros y voces siniestras hasta que su visión, una efigie de piedra de lo que parece ser él mismo, abre los ojos y dice: "Podrías haberlos salvado", mientras una figura monstruosa y aterradora aparece y se engancha en un feroz combate cuerpo a cuerpo con el vagabundo. Trago.

La figura que sale victoriosa es cambiada, golpeada y mordida durante el curso de su pelea y aparentemente transformada, posiblemente no para mejor. Se aventura en el bosque como un festival de algunos centelleos lejanos a lo lejos. Su cabeza enmascarada gira y el clip se corta para revelar una fecha que se relaciona con el próximo evento de Spirit Blossom: "Cross Over 22 de julio".

Las señales de que Yone podría venir a LoL han estado apareciendo por un tiempo. Una apariencia aparente de Yone Spirit Blossom se filtró recientemente en línea, y como se destaca en las notas del parche LoL 10.15, algunos archivos de voz de Thresh han aparecido en el PBE, que son variantes numéricas de ‘First Encounter 3D Yone Skin’.

A principios de año, Riot anunció que League of Legends obtendrá dos nuevos campeones en un gran evento de verano, uno de los cuales resultó ser Lillia (cuyo arte de bienvenida también se filtró temprano), y el otro, bromeó como "un campeón enmascarado, quien se niega a morir .

Yone aún no ha sido anunciado oficialmente como el próximo Campeón de LoL, pero parece cada vez más probable que veamos al problemático medio hermano de Yasuo dirigiéndose al juego, posiblemente muy pronto.