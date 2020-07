El próximo DLC gratuito de Blasphemous agrega nuevo juego Plus

Blasphemous, el castigador Metroidvania de The Game Kitchen, pronto se volverá mucho más devastador. El 4 de agosto, el estudio planea lanzar "The Stir of Dawn", DLC gratuito para jugadores en todas las plataformas. "The Stir of Dawn" presentará una gran cantidad de contenido nuevo, incluido el gran sorteo, un modo New Game Plus.

Game Kitchen y el editor Team17 mostraron todo lo que le espera a Blasphemous en el siguiente tráiler de DLC:

Además del codiciado modo New Game Plus, la actuación de voz actualizada llega a Blasphemous. Este ajuste particular también agrega una opción en español. Además, "The Stir of Dawn" parece revitalizar la experiencia de muchas otras maneras.

Por un lado, un "Sistema de tres penitencias" aparecerá en la próxima actualización, junto con nuevas ejecuciones, una mecánica de contraataque, nuevos elementos y modificaciones en animaciones y arte de nivel. El sistema de mapas de Blasphemous está experimentando una renovación, también, con la instalación de ubicaciones de viaje rápido adicionales. Nuevas historias, jefes y NPC se unirán a la mezcla, con un nuevo lote de enemigos y áreas para arrancar. Finalmente, los jugadores pueden anticipar los siguientes ajustes de equilibrio: oraciones mejoradas, rosario y actualizaciones de Sword Heart, además de ajustes enemigos.

El trailer DLC simplemente sirve como una provocación. En las semanas previas a la llegada de la actualización, The Game Kitchen está listo para profundizar en lo que ofrece "The Stir of Dawn". Los fanáticos pueden seguir las actualizaciones del blog a través de la fuente de noticias oficial de Blasphemous ‘en Steam.

Blasphemous ya está disponible para PS4, Nintendo Switch, PC a través de Steam y Xbox One. Ahora solo quedará esperar ese nuevo juego Plus y el contenido nuevo para la historia.