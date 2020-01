El presidente de Nintendo se dice un jefe Súper Cool con sus desarrolladores de software

El presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa tiene un estilo peculiar para dejar trabajar a sus desarrolladores de software, todo de una manera “Muy Cool” y es que este jefe deja la presión fuera del lugar en el que están sus encargados de desarrollo.

Nintendo continúa en la competencia con el ingenio de los desarrolladores

Y es que Shuntaro Furukawa, quien actualmente es el presidente de Nintendo platicó acerca de su papel en la compañía, en la cual dijo su trabajo consiste ‘en teoría’ es supervisar.

Sin embargo Furukawa dijo que desde que tomó la presidencia de Nintendo ha tenido como objetivo, el centrarse en las divisiones en donde sabe que cuenta con mayor experiencia ha tenido, es decir, las que tienen relación con los negocios.

Así que teniendo en cuenta esto, el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa ha brindado toda la confianza necesaria a sus desarrolladores de Software sin estar supervisando a cada rato y mucho menos decirles que es lo que van a realizar. Pues dijo que él prefiere dejar la cuestión de creación de software a los profesionales.

El presidente de Nintendo se dice un jefe Súper Cool con sus desarrolladores

Shuntaro Furukawa dio a conocer que para él es de suma importancia que los desarrolladores puedan concentrarse en su trabajo, afirmando que él no interfiere en ningún tipo de decisión, con el propósito de que los desarrolladores no se sientan restringidos en su labor.

Dijo que en caso de tener algún comentario acerca del desarrollo de software, deja su opinión a profesionales que trabajan en estrecha colaboración con los creadores de software de Nintendo.

Incluso, el presidente de Nintendo asegura que él es completamente abierto y consciente por lo que tiene bien claro cuál es su lugar y no es dar instrucciones en la creación de software.

TE PUEDE INTERESAR: Es posible tener 2 cuentas de WhatsApp en Android

“No me preocupo por sus propios procesos. No soy el director a cargo del departamento de desarrollo y su personal, por lo que personalmente no veo ningún valor agregado para la interfaz. Siempre confío en los profesionales que saben cómo manejar mejor esas situaciones siempre que puedo” afirmó Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana