El orgulloso mexicano que trabaja en YouTube es de Cd. Juárez

Si hay algo que pueda llenar de orgullo a los mexicanos, es ver a un paisano llegando muy lejos en otros países, y más cuando se trata de medios tan complejos como son los digitales, y es bien sabido que no cualquiera tiene la oportunidad de formar parte de empresas de la talla de Microsoft, Google o en este caso, Youtube, que es donde un mexicano ha sobresalido.

José Andrés Cabrera Máynez, es un mexicano que con 23 años de edad ha logrado lo que muchísimas personas alrededor del mundo han deseado, y es haber demostrado su valía para una empresa tan importante como lo es Youtube, algo que muy pocos consiguen.

José Andrés, terminó el nivel medio superior de educación en su natal Cd. Juárez, para después buscar un espacio educativo en Estados Unidos en la carrera de Ciencias Computacionales de la UTEP (Universidad de Texas en El Paso), al finalizar continuó con la maestría en Ingeniería de Software, lo que le ha impulsado a vivir su sueño.

Cuando terminó su programa educativo, José Andrés hizo lo que se esperaba, solicitar empleo a los más grandes de la industria, y aunque parecía que no habría éxito, Microsoft le buscó y fue entrevistado, y optó por no contratarlo, sin embargo también le hizo llegar su currículum a Google y a su filial YouTube, de donde finalmente obtuvo respuesta.

José es ingeniero en software para YouTube

“En el último año de la maestría fue cuando empecé a mandar aplicaciones, apliqué en tres compañías en la Feria de Trabajo que organiza UTEP, el año pasado apliqué a Microsoft, también con ellos pasé las pruebas preliminares, me volaron a Seattle y la verdad ahí estaba optimista, al final me dijeron que no”, relató José Andrés.

Fue durante el invierno del 2018 cuando José Andrés trabajaba como asistente de profesor en la UTEP y recibió la tan esperada noticia proveniente de YouTube, en donde le notificaron que había conseguido el puesto.

“Simplemente apliqué en Google, metí tres aplicaciones, dos para Google general y una para YouTube, me contactaron a la semana que estaban interesados y te vamos a mandar un reto por correo, como parte del proceso de contratación. Te pueden tocar entrevistas por teléfono, retos de programación, después del reto me fue bien y me pusieron en contacto con un reclutador de Google”.

“Me pusieron en contacto con un reclutador de Youtube, me dijo que me había ido muy bien en los retos. Me preparé un mes en páginas de internet que sólo ponen retos de programación. El formato de entrevista en la compañía es en persona con ingenieros, te ponen retos, tuve cuatro entrevistas y me fue súper bien”.