El operador Cricket Wireless ya ofrece servicio 5G pero solo para un dispositivo

Sin duda alguna la red 5G llegó para cambiar el servicio de telefonía celular, aunque por el momento esta tecnología comienza a adaptarse al día a día de los usuarios y no llegará a la garan mayoría sino hasta un tiempo después.

Cricket Wireless, el operador propiedad de AT&T, está habilitando el soporte 5G en algunos de sus planes, según los anuncios propios de la compañía, sin embargo resulta curioso que siendo los precios bajos elmayor atractivo del operador para la mayoría de sus clientes con planes prepagos, el único dispositivo compatible con 5G de la compañía hasta ahora es el Samsung Galaxy S20 Plus de $1,199 dólares.

Sin embargo eso no es todo, para poder tener acceso a la red 5G en Cricket es necesario contar con un dispositivo compatible y suscribirse a uno de los planes ilimitados, los cuales comienzan en $60 dólares mensuales, lo que saldría bastante del presupuesto de muchos de sus clientes regulares.

Cricket Wireless ofrece red 5G en Estados Unidos

Cricket Wireless ya ofrece red 5G

Es probable que Cricket use la red 5G de banda baja de AT&T, la cual usa tecnología de espectro de banda baja de 850 MHz que tiene un rango más amplio, pero velocidades menores que el 5G mmWavey, el cual es la Red 5G Plus de AT&T, aunque esto es mera especulación, ya que el anuncio no fue para nada específico en cuanto a detalles técnicos del servicio con red 5G.

Cabe destacar que la Red 5G Plus de AT&T está actualmente limitada a desarrolladores y empresas seleccionadas, situación que de igual forma ocurre con T-Mobile, que también ofrece su 5G de banda baja lanzado en diciembre, a sus clientes de prepago del operador Metro.

TE PUEDE INTERESAR: Los teléfonos BlackBerry regresarán al mercado en 2021 ¡con 5G y teclado físico!

Dentro de su presentación, Cricket también anunció que está agregando soporte 5G a sus planes Simply Data, los cuales no ofrecen servicio de teléfono ni de texto, y que comienzan en 20GB de datos por $35 dólares por mes, además añadió un nuevo plan de tarifas Simply Data, con 100 GB por $90 dólares por mes.