El número de Whatsapp que debes tener agendado si utilizas un automóvil

No sólo se trata de la manera en la que se conduzca en tu ciudad, sino que además el aumento del parque automotor y el hecho de haber tantos vehículos trasladándose a altas velocidades, sumado a que algunas calles o rutas pueden no estar en óptimas condiciones, puede no ayudar a tu fortuna.

Así las cosas, resulta una molestia y fuente de estrés en esos momentos tener que pensar en encontrar un servicio de grúas que esté disponible y que no te cobre una tarifa descomunal.

Por todo esto, te hablaremos en este artículo sobre Grúas Ahora un servicio gratuito y al que puedes acceder con tan solo mandarles un mensaje de Whatsapp.

¿Qué es Grúas Ahora?

Esta compañía busca proveer el servicio de asistencia para quienes requieran de algún tipo de auxilio mecánico para su rodado, y lo hacen de manera que puedan quitarte de la espalda la tensión y preocupación que implica tener un accidente o situación con tu vehículo, actuando de intermediarios.

Por ejemplo, si por la noche has pinchado una cubierta de tu auto y o tuviste un vuelco o choque, debes ponerte a buscar por un servicio de grúas, pero si ya es bastante feo vivir una situación así, peor aún es tener que encontrar una grúa en ese momento y hora del día.

Es allí donde entra el rol de Grúas Ahora, ya que con tan sólo enviarles un Whatsapp y brindarles información sobre el tipo de problema que tuviste y la ubicación, ellos se contactarán rápidamente con las empresas de grúas de la zona para saber de disponibilidad, presupuestos y todos los servicios a los que puedes acceder.

Te enviarán la lista de grúas disponibles, con todos los detalles necesarios, sólo tienes que elegir una de las opciones y, luego de tu validación, te confirmarán que la ayuda va en camino.

¿Por qué tipos de situaciones puedo contactarlos?

Ten por seguro que por cualquier desperfecto o problema en tu vehículo. Si te quedaste sin gasolina, o tu coche se descompuso en medio de la carretera, si se te sobrecalentó, o incluso si la batería se te acabó, debes escribirles sin dudarlo.

También resulta muy útil su trabajo si, en el peor de los escenarios, sufriste un accidente y requieres entonces el traslado de tu rodado.

Incluso, como bonus track, también puedes llamarlos si alguien se estacionó en tu cochera o negocio y necesitas desocupar ese espacio. Por lo que, si está prohibido aparcar el auto en ese lugar, puedes pedirles que envíen una grúa para ahorrarte las molestias.

¿En qué momentos se puede contar con ese servicio?

Ese es uno de los aspectos más llamativos: tendrás acceso al servicio de grúas 24 horas, del día, siete días a la semana, los 365 días del año.

De esta manera, aunque obviamente nadie sale de su casa conduciendo y esperando encontrarse problemas, sabrás que tienes a sólo un Whatsapp de distancia un servicio de calidad, que te facilita gestiones que en un momento de enojo o estrés pueden empeorar la situación.

¿En qué ciudades opera Grúas Ahora?

Por el momento, opera en más de 20 ciudades de México, y son:

Ciudad de México

Monterrey

Guadalajara

Ciudad Juárez

Zapopan

Cancún

Colima

Tijuana

Aguascalientes

San Luis Potosí

Cabo San Lucas

Merida

Coatzacoalcos

Mazatlán

Querétaro

Toluca

Veracruz

León

Celaya

Cuernavaca

Puebla

Puerto Vallarta

Hermosillo

¿A qué formato de grúas se puede acceder contactándolos?

He aquí uno de los puntos fuertes de Grúas Ahora, ya que si te hace falta una grúa de plataforma, de una para equipo pesado, o si requieres una clásica grúa de arrastre, puedes solicitar del tipo que requieras, cuando lo necesites (siempre que se encuentre disponible cerca de la zona en la que sufriste el problema).