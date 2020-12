El nuevo teléfono conceptual de OnePlus cambia de color ¡literalmente!

El nuevo teléfono OnePlus cambia de color en la parte trasera ¡literalmente!

En enero, OnePlus presentó el OnePlus Concept One, un teléfono de aspecto futurista diseñado para mostrar la nueva tecnología de la compañía, que tenía una protuberancia en la cámara que desaparecía en el teléfono gracias al vidrio electrocrómico (EC) que cambiaba de color.

Ahora, OnePlus ha mostrado su segundo concepto de teléfono llamado OnePlus 8T Concept. Como ese nombre lo indica, se basa en el OnePlus 8T y utiliza la misma tecnología EC que el Concept One, pero a una escala mucho mayor.

En el OnePlus 8T Concept, la mayor parte de la parte posterior del teléfono utiliza la tecnología de color, material y acabado electrónicos (ECMF) de OnePlus, que hace que la parte posterior cambie de color. Puede parpadear entre gris y azul a instancias de ondas electromagnéticas mmWave procedentes del dispositivo.

Es un buen truco y seguro que hará que el teléfono se destaque entre la multitud.

OnePlus dice que está "empujando los límites de la interacción humana con la tecnología móvil" con el dispositivo, con el diseño en sí inspirado en las aguas termales de Turquía:

"Nuestros diseñadores se inspiraron para estos colores en el agua corriente multicolor en las aguas termales de Pamukkale, Turquía."

... La naturaleza ha perfeccionado muchos diseños y, al inspirarnos en Pamukkale y otros elementos naturales, podemos crear nuevas experiencias de interacción que son más naturales, intuitivas y sin esfuerzo."

One Plus 8T es solo un concepto... por ahora

El OnePlus 8T Concept no está disponible para comprar y probablemente no lo estará en ningún momento. Al igual que el OnePlus Concept One, es un modelo de prueba diseñado para mostrar las funciones del ECMF que la empresa está desarrollando.

Pero el salto de un teléfono conceptual a un teléfono "estándar" que usa tecnología conceptual es grande, y muestra que OnePlus está cada vez más cerca de usar dicho material en un teléfono terminado en un futuro próximo. Tal vez no venga en el OnePlus 9, pero podría ser pronto.

OnePlus 8T Concept.

OnePlus destaca algunas funciones que este truco de cambio de color podría cumplir. La parte posterior podría parpadear o cambiar de color según la notificación, para que funcione como un suave empujón, tienes una llamada entrante sin que suene una alarma chillona.

Alternativamente, la tecnología aparentemente podría registrar la respiración y cambiar de color al ritmo del usuario. Tendremos que ver qué más hace OnePlus con la tecnología, y tal vez podamos comprar un teléfono con ECMF en los próximos años.