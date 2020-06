El notch del iPhone 12 podría no reducirse y tener el mismo tamaño que el actual

El diseño del iPhone 12 probablemente no sea lo que pensamos ya que los recientes rumores sobre el iPhone 12 pintan una imagen completamente diferente y es que la probabilidad de que veamos un número creciente de imágenes de iPhone 12 durante el verano es muy alta y las últimas se están utilizando para sugerir que el nuevo diseño puede ser menos nuevo de lo que se sugirió anteriormente.

los rumores previos indican que el notch del iphone 12 seria mucho mas pequeno

Los rumores previos indican que el notch del iPhone 12 seria mucho mas pequeño

Específicamente, EverythingApplePro sugiere que el módulo LiDAR esperado para aplicaciones AR mejoradas se limitará al mayor de los dos modelos de iPhone 12 Pro que esperamos, y que el tamaño del notch permanecerá sin cambios desde el iPhone 11 Pro.

Con el mismo estilo del notch antiguo, el área de "conector inteligente" es aún más grande en el modelo 6.1 (aparentemente un recorte de antena de onda mm) y sin LiDAR en el modelo 6.1 12 Pro, el diseño de la lente es el mismo que en el 11 Pro.

Informes anteriores han sugerido que el escáner LiDAR encontrado en el iPad Pro 2020 estará presente en ambos modelos de iPhone 12 Pro. El escáner, que funciona según un principio similar al sistema TrueDepth frontal utilizado para Face ID, permite al dispositivo crear un modelo 3D más preciso del mundo real, esto permite un mejor rendimiento de AR, y Apple también puede tener otras aplicaciones en mente.

Notch del iPhone 12 ¿Se mantiene? O se reduce

La idea de que una nueva función se limite a un iPhone más grande no tiene precedentes: el modo vertical se limitó inicialmente al iPhone 7 Plus. Las limitaciones de espacio fueron la explicación entonces, y no es imposible que lo mismo pueda aplicarse a LiDAR este año, sin embargo, ahora que la estrategia de Apple es tener modelos de iPhone Pro y no Pro, sería mucho más extraño que falte una nueva característica principal en uno de los dos modelos Pro.

Informes anteriores han sugerido que los iPhone insignia de este año tendrán un notch más pequeño, y se han hecho imágenes de esto, sin embargo, las últimas imágenes de rumores muestran el tamaño del notch sin cambios desde el iPhone 11 Pro.

Hemos notado antes que los rumores e imágenes filtradas de iPhone no significan mucho, ya que siempre hay un montón de ellos cada año, afirmando que se filtró de Apple, pero la realidad es que hay una variedad de posibles fuentes.

Estos incluyen fabricantes de fundas y accesorios e individuos que solo visualizan lo que los rumores anteriores han sugerido, incluso cuando Apple proporciona a los fabricantes de fundas y accesorios algunas imágenes para guiarse en la fabricación, no necesariamente forman una imagen precisa del diseño final del teléfono; Apple solo brinda a los encargados de las fundas la información que necesitan, que incluye la forma y las dimensiones generales, junto con detalles externos como el tamaño del módulo de la cámara y las posiciones de los interruptores y botones, por lo que no necesitan revelar nada más.

Las posibilidades del notch en el iPhone 12 pueden ser muy diferentes

TE PUEDE INTERESAR: iPhone 12: Nuevos rumores indican que sólo los Pro tendrán sensor LiDAR

Por ejemplo, el tamaño del notch no afecta los diseños de las fundas, por lo que los fabricantes de fundas no han tenido en cuenta el potencial de un notch más pequeña en sus diseños, por lo que no hay forma de juzgar la procedencia de estas imágenes en particular, pero sería un error pensar que revelan algo nuevo sobre el diseño o las características de los iPhones de este año.