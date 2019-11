El modo incógnito llega a Google Maps y aquí te decimos cómo puedes activarlo

La tecnología nos ha brindado múltiples beneficios a través de aplicaciones que podemos descargar en nuestros dispositivos móviles, y Google Maps es una app que destaca por volverse nuestro guía cuando vamos en coche o en un servicio de taxi.

Pero si eres uno de esos usuarios que no les gusta que otras personas sepan a dónde van cuando usan la aplicación, te tenemos buenas noticias ya que Google Maps ha introducido una nueva función que no deja que nadie sepa de los lugares que has visitado.

Fue en mayo pasado cuando el modo incógnito para Google Maps se dió a conocer a los asistentes a la Conferencia anual de desarrolladores de Google I/O, en donde la compañía aseguraba que esta función sería del agrado de muchos usuarios en todo el mundo.

Google ha liberado el modo incógnito para la app de Maps en todos los dispositivos Android y hasta el momento la compañía no ha revelado qué fecha llegará a los teléfonos con sistema operativo iOS.

El nuevo modo incógnito permite que la aplicación de Google Maps no guarde el historial de búsqueda ni que envíe notificaciones a terceros. Debes saber que el historial de ubicación tampoco se actualiza ni se comparte a otras personas.

Pero ¿Cómo puedo activar el modo incógnito en Google Maps?

Esta función ha llegado con la nueva actualización, por eso es importante que tengas la última versión actualizada de Google Maps que ya se encuentra disponible en la Play Store

Una vez que ya tengas Google Maps actualizada, deberás entrar a la aplicación y presionar sobre tu avatar en la parte superior derecha de la pantalla.

Después de entrar en tu perfil, podrás encontrar la opción de Modo Incógnito y para activarla solo deberás de dar clic en el botón.

Recuerda que mientras tengas activada la nueva función, Google no podrá guardar el historial de tu navegación ni actualizar el historial de tus viajes y tampoco podrás compartir tu ubicación en tiempo real tu ubicación.

Para cuando quieras desactivar el modo incógnito de Google Maps, sólo necesitarás volver a pulsar sobre la opción para que todo vuelva a ser como antes.

Google Maps está disponible para su gratuita descarga en Play Store y App Store.