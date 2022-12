El mejor 'producto' de Samsung en 2022: Su política de actualización de software

El mejor 'producto' de fabricante coreano en 2022: Su política de actualización de software

2023 ya casi está aquí. En un par de meses, Samsung presentará su nueva serie de buques insignia Galaxy S23, sin duda seguida por su aluvión habitual de teléfonos inteligentes de gama media y económicos hasta que llegue el momento del lanzamiento de sus próximos buques insignia plegables en la segunda mitad de 2023.

Como era de esperar, Samsung también lanzó muchos productos en 2022. Samsung ofreció muchas opciones para que todos pudieran elegir su veneno. La serie Galaxy S22, el Galaxy A53 5G, el Galaxy Z Fold 4 y el Galaxy Z Flip 4 causaron sensación en lo que respecta a las ofertas de teléfonos inteligentes de Samsung. El Galaxy Watch 5 también es impresionante.

El fabricante ha puesto ejemplo en la industria con su política de actualización de software que ha traído la mejor experiencia Galaxy.

Ahora, todos esos dispositivos fueron excelentes por derecho propio, pero ¿cuál consideraríamos la mejor oferta de Samsung en 2022? Bueno, como mencionamos en el título, lo mejor y más impresionante de Samsung este año fue su política de actualización de software, o mejor dicho, la forma en que manejó las actualizaciones de software.

El gran manejo de actualizaciones de Samsung en 2022

Ningún elogio por el manejo de las actualizaciones de Samsung en 2022 es suficiente

Sí, una vez más estamos tratando de elogiar el manejo de Samsung de la actualización de Android 13 y One UI 5.0, pero tenemos nuestras razones. Como dijimos anteriormente, Samsung lanzó bastantes teléfonos inteligentes que tenían algo que ofrecer a todos, pero seamos sinceros: ninguno de ellos estuvo cerca de ser perfecto, ya sea por derecho propio o como actualizaciones de sus predecesores.

Tome la serie Galaxy S22. 2022 trajo un gran cambio a la principal línea insignia de Samsung: el gigante coreano finalmente decidió usar el último procesador Snapdragon de Qualcomm para la mayoría de los mercados. Pero Samsung también lanzó el Galaxy S22, S22+ y S22 Ultra con un chip Exynos en muchos mercados, principalmente en Europa. Y sabemos que el chip Exynos (el Exynos 2300) terminó causando todo tipo de problemas a los clientes.

Esos problemas estaban relacionados principalmente con el rendimiento y la estabilidad, y aunque la actualización One UI 5.0 ha aliviado algunos de esos problemas, el hecho es que la serie Galaxy S22 se quedó corta como otros teléfonos inteligentes Galaxy S en los últimos años. Nuevamente, todo es gracias a ese chip Exynos y, francamente, el Snapdragon 8 Gen 1 que se usó en países fuera de Europa tampoco fue tan bueno.

El procesador Snapdragon 8+ Gen 1 que llegó unos meses después fue mucho mejor. Se usó en el Galaxy Z Fold 4 y el Galaxy Z Flip 4 en todo el mundo, y los dos plegables obtuvieron un excelente rendimiento y duración de la batería, ambas áreas que eran un poco débiles en los modelos anteriores. Sin embargo, en general, ninguno de los dispositivos fue una gran actualización. Además, ambos plegables te piden que hagas algunos sacrificios, especialmente el Z Flip 4 con su configuración de cámara deslucida.

Luego está el Galaxy A53 5G. Sucedió al muy popular y bien recibido Galaxy A52 de 2021, pero una vez más, las cosas no fueron perfectas. El cambio de Samsung a un procesador Exynos para el A53 fue en parte culpable. El rendimiento del A53 no estaba a la altura inicialmente, y solo con las actualizaciones de software, incluida la que trajo Android 13 y One UI 5.0, Samsung pudo realizar las mejoras necesarias.

Pero si hay algo en común en todos estos teléfonos, es que la política de software de Samsung fue extremadamente consistente. Android 13 y One UI 5.0 les llegaron muy rápido, y aunque hay algunos países donde la actualización aún no se ha lanzado, Samsung hizo un trabajo excepcional en general. Y no solo para los dispositivos que mencionamos aquí, sino para la mayoría de los dispositivos que eran elegibles para Android 14.

Básicamente, debemos ser honestos: si bien aquí en SamMobile siempre preferiremos usar un teléfono Samsung Galaxy, ninguno de los teléfonos inteligentes de Samsung 2022 obtendrá demasiados (o ninguno) premios de teléfono del año por parte de otros expertos o cualquiera que siga los productos de Samsung. y la industria móvil en general.

Pero lo que nadie puede negar es que Samsung lo mató con el lanzamiento de Android 13/One UI 5.0. La actualización llegó mucho, mucho más rápido de lo que pensábamos, y también estuvo prácticamente libre de errores, lo cual es una combinación extremadamente rara y convierte a Samsung en el rey indiscutible de las actualizaciones, una corona que la compañía probablemente mantendrá durante mucho tiempo.

Te puede interesar: Samsung trabaja en un smartphone plegable que se dobla como folleto

En La Verdad Noticias tenemos las noticias más recientes de Samsung. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.