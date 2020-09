El juego Rocket League ya se puede jugar en línea sin cuenta de Nintendo o PS

Rocket League presenta su mayor cambio desde que PlayStation Plus lo llevara al estrellato como el juego de fútbol con vehículos más popular, a partir de mediados de septiembre este curioso y popular juego que era de pago, será free-to-play y contendrá bastantes novedades.

Más rangos para los jugadores experimentados y una experiencia diferente para los jugadores novatos, así como un tutorial detallado con desafíos específicos para empezar a jugar, mismos que permitirán ganar algunos de los ítems que estaban incluidos con la edición básica del juego.

Todo lo anterior en el formato gratuito representa una gran noticia para todos aquellos que se han hecho fans de Rocket League, se suman a una muy grata noticia para los fans de la saga y para todos aquellos que en algún momento quisieron probar el juego pero no lo hicieron por diversas razones.

Rocket League podrá jugarse gratis

Con la llegada de Rocket League al formato free-to-play también recae el hecho de que los jugadores que lo hacen desde el Nintendo Switch, ya no necesitarán Nintendo Switch Online para jugar en línea, y los jugadores que lo disfrutan desde el PS4 tampoco tendrán que pagar por PlayStation Plus para jugar online.

Sin embargo no hay buenas noticias para todos, ya que en el caso del Xbox One, no ocurre lo mismo que con las otras dos consolas de generación actual, porque al parecer Rocket League seguirá requiriendo una cuenta con Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate para poder tener acceso al juego en línea.

Esto significa que la forma free-to-play de este juego se verá limitada por el tipo de consola que se tenga, dejando en evidencia los los cambios que está realizando Microsoft para que sus plataformas estén más cerca del mayor número de usuarios posible, lo que al parecer debería estar en la lista de nuevas prioridades.