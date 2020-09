El iPhone 12 es revelado por un video filtrado de la línea de producción

El día de hoy se ha terminado el misterio de cómo es que va a lucir el iPhone 12, ya que se ha filtrado un video donde se puede apreciar a la perfección el próximo smartphone de Apple y se confirman algunos rumores.

De forma curiosa, el iPhone 12 ha sido el smartphone que más problemas ha dado a la casa de Cupertino para producirlo, primero fue la pandemia de coronavirus Covid-19 afectó las líneas de producción del smartphone de Apple provocando un gran retraso para su presentación.

Hasta el momento no se sabe de una fecha concreta para su presentación oficial pero parece ser que no será posible que suceda en septiembre y se tenga que aplazar hasta octubre, lo que implica que la venta al público también sufriría un retraso y no se podrá adquirir en las fechas acostumbradas.

A lo largo de estos últimos meses han sobrado las filtraciones relacionadas al iPhone 12, así como los múltiples rumores, especialmente aquellos relacionados con el módulo fotográfico trasero.

El diseño final del iPhone 12 es revelado

Ahora gracias a un video de baja resolución es que se confirman algunos de los rumores que habían estado circulando en la red, regularmente esto sucede cuando los iPhone están a punto de ser presentados, o incluso hasta el mismo momento del eventode Apple.

En las imágenes se puede apreciar que se trataría de una unidad de preproducción, el cual muestra cómo luce el diseño final del terminal.

Queda totalmente confirmado el rumor de que el diseño tendría influencia del iPhone 4, ya que los bordes vuelven a ser planos, mientras que el módulo fotográfico luce exactamente igual al del iPhone 11 Pro, aunque podría haber algunas diferencias que no se aprecian a simple vista.

Lo que sí es seguro es que tanto el iPhone 12 Pro como el Pro Max tendrán diferencias notables en comparación con la versión regular, aunque hasta el momento podemos deducir que se trata de un iPhone 11 con los bordes planos.