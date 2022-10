¿El iPhone 11 es contra agua? ¡Descúbrelo!

Los últimos iPhones se han promocionado como resistentes a las salpicaduras, el agua y el polvo, pero…¿El iPhone 11 también lo es? En esta nota informativa de La Verdad Noticias te contaremos todos los detalles.

El iPhone 11 y sus variantes iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max, sí son resistentes al agua, sin embargo, la profundidad que superan estos teléfonos inteligentes de Apple, varían mucho. Por ejemplo, algunos de los más resistentes son los iPhone 13 y los iPhone 12, ya que éstos pueden soportar una profundidad máxima de 6 metros por hasta 30 minutos.

Entonces, ¿cuánto es lo que tolera el iPhone 11? Este celular que salió al mercado en el 2019, puede soportar una profundidad máxima de 2 metros por hasta 30 minutos, como podrás notar, son 4 metros de diferencia. Por otro lado, sus versiones mejoradas antes mencionadas, pueden tolerar hasta 4 metros de profundidad por la misma cantidad de tiempo.

¿Cómo saber si mi iPhone 11 es contra agua?

¡Todos los iPhone 11 son resistentes contra el agua, salpicaduras y polvo!, no obstante, sus mismos fabricantes advierten que ésta no es una condición permanente y que podría disminuir con el tiempo, aunque no especifican cuánto, además, cabe aclarar, que el daño por líquidos no está cubierto en la garantía, siendo ésta solo una herramienta que permitirá alargar la vida de nuestros teléfonos en caso de un ligero descuido.

¿Cuánto agua soporta el iPhone 11?

Tal y como te estamos informando, el iPhone 11 puede soportar una profundidad máxima de 2 metros por hasta 30 minutos. Otros celulares que soportan lo mismo, son el iPhone XS y el iPhone XS Max.

¿Qué iPhone no es contra el agua?

El iPhone 6 y los anteriores, no son resistentes al agua

Los iPhones que no son resistentes contra el agua son los que se encuentran por debajo del iPhone 7 o los que se lanzaron al mercado antes del 2016, pues este fue el primero en ser resistente a las salpicaduras de agua y polvo, en otras palabras, el iPhone 6 y todos los anteriores a éste, no cuentan con esta resistencia.

