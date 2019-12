El hermano de Pablo Escobar presenta el 'Escobar Fold 1', a Samsung y Apple no les gusta eso

Escobar Inc. es la empresa que ha decidido incursionar en el la fabricación y venta de teléfonos celulares, iniciando operaciones con el ‘Escobar Fold 1’ un teléfono plegable al estilo de Samsung y Huawei, con la pequeña diferencia de una muy peculiar estrategia en mercadotecnia.

Físicamente el 'Escobar Fold 1' cuenta con acabados de muy buena apariencia y en color dorado, lo que lo hace brillar entre el resto de los teléfonos plegables, según la empresa, el celular equipa una pantalla flexible AMOLED de 7,8 pulgadas con la capacidad de plegarse por la mitad, con resolución FHD+, relación de aspecto 4:3 cuando está desplegado y densidad de 308 ppp.

Android 9.0 Pie es el sistema operativo que da vida al ‘Escobar Fold 1’, en conjunto con un procesador Octa-Core 2.8GHz Qualcomm Snapdragon "8 Series 8150", o más actualizado, el Snapdragon 855. Se puede elegir entre RAM de 6 GB en con 128 GB de almacenamiento, y 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno.

Cuenta con cámara dual de 16 MP y apertura f/1.8 + 20 MP con apertura f/1.8. Se puede expandir el almacenamiento por medio de microSD, es Dual SIM y utiliza 4G LTE,

Por su parte, la batería es de 4.000 mAh compatible con carga rápida vía USB-C, el Escobar Fold 1 también equipa un lector de huellas, Bluetooth 5.0 y WiFi de dos bandas.

El celular incluirá, muy al estilo de Huawei, una funda, pero no es una funda cualquiera de TPU, es una funda de seguridad que protege contra frecuencias RFID y "otras comunicaciones".

Escobar es enfático en "acabar" con Apple, en el mercado y también en los tribunales

"Lo de doblar está bien, pero también tenemos una seguridad especial en el teléfono. Esto hace que sea muy difícil para cualquiera escanear el teléfono en busca de comunicaciones entre personas cercanas, como Bluetooth, y también para que los gobiernos tengan acceso a los dispositivos. No diré que es 100% seguro, pero lo que sí diré es que todos los demás teléfonos como Apple y Samsung están 100% abiertos a todos los gobiernos del mundo. El nuestro no. Además, la funda que se incluye en todos nuestros teléfonos tiene una fina capa de metal que bloquea la RFID y otras comunicaciones. Esto es mucho teléfono por poco dinero, pero esto es, como digo, gracias a que vendemos directamente a los clientes sin intermediarios", explicó Roberto Escobar.

"Le he dicho a mucha gente que acabaría con Apple y lo haré. Corté las relaciones con los operadores y los minoristas, para así poder vender a los clientes teléfonos que pueden doblar por sólo 349 dólares, teléfonos que en las tiendas cuestan miles de dólares, como el de Samsung y otros. Este es mi objetivo, vencer a Apple, y hacerlo yo mismo como siempre lo he hecho. Son estafadores, y ahora estamos preparando la demanda colectiva. Están engañando a la gente y vendiendo teléfonos sin valor a los consumidores, a precios exagerados. Mis abogados han estado listos por mucho tiempo, pero antes de demandarlos y devolverle a la gente el dinero que se merece, quería mostrarles que mi producto es mucho mejor. El 6 de enero del próximo año 2020, la demanda colectiva de 30.000 millones de dólares se presentará en los tribunales de California. Queremos que Apple devuelva a la gente parte de sus beneficios ilegales. Me aseguraré de ello. He gastado casi un millón de dólares en abogados para iniciar esta demanda".

Funda especial que bloquea frecuencias RFID

Te puede interesar: Una pantalla no es suficiente; G8X ThinQ el primer celular con 3 pantallas en México

El 'Escobar Fold 1' será una edición limitada de 100 mil celulares, la versión de 128 GB costará 349 dólares, y la de 512 GB cuesta 499 dólares, ya se pueden adquirir exclusivamente a través de la tienda en línea de Escobar Inc.

Únete a nosotros en Instagram