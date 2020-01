El estudio de la relatividad general está más vigente que nunca

Las ecuaciones de Einstein se han mantenido notablemente bien durante más de un siglo. Pero dejan brechas tentadoras en nuestro conocimiento. La primera prueba importante de la teoría general de la relatividad de Einstein se produjo en 1919 a partir de un eclipse, que se muestra aquí en una imagen del artículo científico que informa que la luz de las estrellas distantes fue doblada por la gravedad del sol tal como lo había predicho la teoría de Einstein (Crédito: F.W. Dyson, A.S. Eddington y C. Davidson).

Fórmula de la relatividad general

Pero a pesar del triunfo de la teoría de Einstein, la relatividad general, los físicos aún se preguntan si algún día enfrentará el mismo destino que la ley de Newton, si bien la gravedad de Einstein ha superado todas las pruebas hasta el momento, nadie sabe con certeza si se aplica en todas partes, en todas las condiciones.

En particular, no hay garantía de que la relatividad general reine sobre toda la extensión del cosmos. Y se han propuesto varias teorías rivales a lo largo de los años en caso de que no sea así. Después de que Einstein propuso su nueva teoría, fue ignorada durante algunas décadas. Pero en la última mitad del siglo XX, la relatividad general se convirtió en la teoría del universo.

Sus ecuaciones describen la expansión del cosmos desde su inicio de big-bang caliente de alta densidad inicial hasta su expansión actual que se acelera rápidamente, y hoy la relatividad general se ha ganado una notoriedad popular creciente a medida que los científicos han verificado sus predicciones más exóticas, incluidos los agujeros negros y las vibraciones en el espacio conocidas como ondas gravitacionales.

La teoría del Big Bang está por refutarse

Aplicación de la teoría de la relatividad general

Pero la serie de éxitos de la relatividad general puede no ser interminable. Es cierto que la teoría (junto con la teoría de las otras tres fuerzas fundamentales de la naturaleza) describe bastante bien el universo observable, esa descripción incluye cantidades masivas de masa invisible, conocida como materia oscura, junto con una fuerza repulsiva peculiar, llamada energía oscura, que perfunde todo el espacio, pero la existencia de la materia oscura se deduce de la suposición de que la relatividad general es correcta.

“Dado que no hay otra evidencia (no gravitacional) para el sector oscuro, es una cuestión de sentido común cuestionar algunos de los supuestos fundamentales que se incluyen en la evidencia. Y la suposición principal es que la relatividad general es la teoría subyacente de la gravedad ”, escribe el astrofísico Pedro Ferreira, de la Universidad de Oxford en Inglaterra, en la actual Revisión anual de astronomía y astrofísica. Si no asume que la relatividad general es correcta, entonces "la evidencia del sector oscuro puede indicar un colapso de la relatividad general en escalas cosmológicas", señala Ferreira.

En otras palabras, es concebible que no haya cosas oscuras. Si ese es el caso, la evidencia aparente de su existencia podría ser una señal de que la verdadera teoría cósmica de la gravedad difiere de la de Einstein.

La teoría del Big Bang pierde fuerza

Si es así, la imagen actual del cosmos tendría que ser dibujada drásticamente.

Es poco probable que alguna vez podamos observar directamente lo que sucedió en los primeros momentos después del Big Bang y mucho menos los momentos anteriores, por lo pronto, la historia de nuestro universo, sus comienzos y posible fin seguirá siendo una incógnita.

