El enlace para compartir TikTok en WhatsApp es en realidad malware

Malware TikTok: se está propagando un malware en los grupos de WhatsApp en nombre de la aplicación de video corto TikTok, advirtió la célula cibernética Maharashtra. La célula cibernética declaró que TikTok Pro Malware se estaba extendiendo en los grupos de WhatsApp a medida que los archivos apk falsos se pasaban como medio para descargar la aplicación prohibida TikTok. El malware, en cambio, roba la información guardada en el teléfono de la persona que abre dichos archivos apk.

La advertencia es significativa ya que los usuarios indios de TikTok han querido regresar a la plataforma después de que el Centro prohibió la aplicación en India el mes pasado. Estos usuarios ahora han estado utilizando estos enlaces compartidos en WhatsApp y, como resultado, están dejando sus teléfonos vulnerables al malware.

La nueva estafa es consecuencia de la prohibición del gobierno indio de 59 aplicaciones móviles con enlaces chinos, incluidos TikTok, ShareIt, UC Browser, Shein y Club Factory, entre otros. La estafa se basa en el deseo de los usuarios de estas aplicaciones de regresar a sus plataformas favoritas.

El malware de TikTok puede robar información personal de tu dispositivo

El gobierno de Maharashtra ha emitido un aviso para advertir a las personas contra el malware que puede robar información confidencial de los usuarios. La aplicación TikTok Pro Malware es una réplica exacta de la aplicación TikTok original y pide a los usuarios que permitan el acceso a la cámara, el micrófono y la galería de imágenes, entre otros.

Advertencia sobre TikTok

En un aviso de tweet, la célula cibernética Maharashtra lanzó una advertencia que decía que si bien la descarga y el uso de TikTok en el país sigue estando prohibida, los ciberdelincuentes han estado enviando varios enlaces a través de las plataformas de redes sociales, pidiéndoles a los usuarios que descarguen la aplicación prohibida usando un dispositivo externo.

El aviso les dice a los usuarios que nunca descarguen ningún archivo apk que imite la aplicación TikTok o cualquier otra plataforma popular que haya sido prohibida por el gobierno. También les dijo a los usuarios que borren cualquier mensaje que reciban y que no lo reenvíen a nadie más. También indicó que la aplicación promocionada en estos enlaces no está disponible en Google Play y los usuarios deben tener cuidado de no descargarlos de fuentes externas.

Además de esto, la supuesta aplicación "TikTok Pro" tiene un enlace https: // apk, que según el aviso no es seguro para ninguna información privada o confidencial. El aviso agregó que sin el enlace https: //, los ciberdelincuentes podrían acceder a los datos compartidos por los usuarios en el sitio.