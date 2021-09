El destino del planeta Marte era quedarse sin agua por esta razón

Marte hace miles de años tenía lagos y océanos, pero su superficie se convirtió en un terreno desolado y rocoso. Ante esto, los científicos e investigadores en astronomía han encontrado que posiblemente este planeta estaba destinado a perder la mayor parte del vital líquido desde que se formó.

Un estudio liderado por expertos de la Universidad de Washington en St. Louis, Estados Unidos, en el que fueron usados isótopos estables del elemento potasio (K) para estimar la presencia, distribución y abundancia de elementos volátiles en diferentes cuerpos planetarios, demostró que “el destino de Marte se decidió desde el principio”.

“Es probable que haya un umbral en los requisitos de tamaño de los planetas rocosos para retener suficiente agua que permita la habitabilidad y la tectónica de placas, con una masa superior a la de Marte”, explicó en un comunicado Kun Wang, profesor adjunto de ciencias terrestres y planetarias en Artes y Ciencias de la Universidad de Washington, autor principal del estudio.

El planeta Marte no tiene los volátiles que tiene la Tierra

Desde que se formó el planeta rojo no logró tener los suficientes elementos químicos para retener el agua que poseía, a diferencia de la Tierra/Foto: Agencia Sinc

Con este método de estudio, los investigadores determinaron que Marte perdió más potasio y otros volátiles que la Tierra durante su formación, pero retuvo más de estos volátiles que la Luna y el asteroide 4-Vesta, dos cuerpos mucho más pequeños y secos que la Tierra y Marte.

“La razón de que la abundancia de elementos volátiles y sus compuestos sea mucho menor en los planetas diferenciados que en los meteoritos primitivos indiferenciados es una cuestión que se plantea desde hace mucho tiempo”, afirmó Katharina Lodders, profesora de investigación de ciencias terrestres y planetarias de la Universidad de Washington, coautora del estudio.

“El hallazgo de la correlación de las composiciones isotópicas de K con la gravedad del planeta es un descubrimiento novedoso con importantes implicaciones cuantitativas sobre cuándo y cómo los planetas diferenciados recibieron y perdieron sus volátiles” agregó la investigadora.

Los hallazgos de la investigación fueron publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, en la que se plantea que el potasio es un elemento moderadamente volátil, pero los científicos decidieron utilizarlo como una especie de rastreador de elementos y compuestos más volátiles, como el agua.

No obstante, como te hemos informado en La Verdad Noticias, desde hace varios años se declaró que Marte es inhabitable a pesar de que tenga agua, ya que el planeta no retiene suficiente dióxido de carbono y la atmósfera no está en condiciones para poder desarrollar vida como la conocemos.

Aún no se sabe cuánta agua había en Marte

El agua que se ha encontrado en este planeta está congelada por las condiciones del ambiente/Foto: The Conversation

El profesor Kun Wang admitió que a pesar de que se sabe que sí hubo el vital líquido en la superficie del planeta rojo explicó que “es difícil cuantificar la cantidad total de agua que tuvo Marte solo con los estudios de teledetección y de los rovers. Hay muchos modelos sobre el contenido de agua en Marte”.

“En algunos de ellos, el Marte primitivo era incluso más húmedo que la Tierra. Nosotros no creemos que fuera así”, explicó el especialista.

La razón principal de que se quiera investigar más sobre el agua en Marte es por la búsqueda de vida en otros planetas: “Este estudio pone de manifiesto que existe un rango de tamaño muy limitado para que los planetas tengan la cantidad de agua suficiente, pero no excesiva, para desarrollar un entorno superficial habitable”.

