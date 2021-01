El cofundador de OnePlus, Carl Pei, lanza Nothing

Carl Pei, el cofundador de OnePlus que se separó de la compañía el año pasado, ha anunciado el nombre de su próxima empresa: Nothing. Se describe a sí misma como una “empresa de tecnología de consumo con sede en Londres” y cuenta con inversores como el inventor del iPod Tony Fadell, el cofundador de Twitch Kevin Lin, el director ejecutivo de Reddit, Steve Huffman, y el YouTuber Casey Neistat. Planea lanzar sus primeros "dispositivos inteligentes" en la primera mitad de este año.

"La misión de Nothing es eliminar las barreras entre las personas y la tecnología para crear un futuro digital fluido"...

Esto declaró Pei, fundador y director ejecutivo de Nothing, en un comunicado de prensa: “Creemos que la mejor tecnología es hermosa, pero natural e intuitiva de usar. Cuando esté lo suficientemente avanzado, debería desvanecerse en un segundo plano y no parecer nada ".

De qué se trata Nothing

Lo que no está claro en este momento es exactamente qué productos Nothing planea lanzar. En una entrevista con medios especializados antes del anuncio de hoy, Pei se negó a ofrecer detalles específicos sobre qué forma tomarán los primeros "dispositivos inteligentes" de Nothing. También se negó a decir con qué empresas Nothing planea competir.

Pei confirma, sin embargo, que Nothing planea lanzar productos en múltiples categorías, con el objetivo final de construir un ecosistema de dispositivos.

“En este momento ... el equipo se está construyendo, por lo que queremos centrarnos en categorías más simples”, dice Pei, “pero a medida que nuestro equipo adquiere capacidades y habilidades, queremos comenzar a avanzar. La visión definitiva de tener todo conectado de manera fluida, eso solo puede suceder cuando tienes varias categorías de productos que están conectados".

Durante el mandato de Pei en OnePlus, la compañía lanzó de todo, desde teléfonos inteligentes hasta auriculares e incluso televisores. El año pasado, Wired informó que la nueva empresa de Pei podría centrarse en la música y podría incluir la fabricación de auriculares. Cuando se le preguntó, Pei se negó a confirmar si los auriculares estarían entre los primeros productos de Nothing. Cuando Wired le preguntó, dijo que los planes de la compañía eran "mucho más que eso".

Carl Pei, cofundador de OnePlus

Si bien se ha especulado que esto podría apuntar a que Nothing desarrolle un servicio de música acompañante, Pei declaró a The Verge que Nothing planea hacer la mayor parte de su dinero vendiendo hardware en lugar de suscripciones de software, al menos inicialmente. "No hemos pasado demasiado tiempo pensando en la parte del software", dice Pei. "Definitivamente, debe ser una buena experiencia de usuario para generar ingresos con el software". A largo plazo, sin embargo, admite que un “negocio saludable” requiere tanto un buen hardware como un buen software.

La nueva empresa de Pei planea diferenciarse mediante el uso de componentes "hechos a medida" en sus productos desde el principio. Pei sugiere que esto evitará que los productos de Nothing se parezcan demasiado a sus competidores. "Hay una razón por la que muchos productos en el mercado se ven bastante similares", observa Pei. "Es porque comparten muchos de los mismos componentes y los mismos bloques de construcción".

En contraste, los teléfonos de OnePlus se han enfrentado a frecuentes críticas a lo largo de los años por las similitudes que han compartido con los teléfonos de Oppo. En un video reciente, Marques Brownlee describió una serie de dispositivos Oppo y OnePlus con hardware sorprendentemente similar, como OnePlus 5 y Oppo R11, OnePlus 6T y Oppo R17, y OnePlus Nord N100 y Oppo A53. Las dos marcas incluso utilizan tecnologías similares de carga rápida. OnePlus tiene Dash Charge y Oppo tiene VOOC.

Si bien se informa ampliamente que OnePlus y Oppo existen bajo el mismo gigante corporativo chino BBK Electronics, Pei dice que Nothing está libre de obstáculos por tal acuerdo. “(Nothing es) una empresa completamente independiente propiedad de nuestro equipo fundador y nuestros inversores”, dice Pei, con su propio departamento de I + D. Y a pesar de utilizar fabricantes contratados para construir sus dispositivos, Pei dice que Nothing no solo "volverá a etiquetar los productos de otra persona".

Pero mientras Pei espera que los primeros productos de Nothing presenten diseños "diferenciados" sin sentirse "diferentes por el hecho de ser diferentes", la esperanza final es que se desvanezcan en un segundo plano.

"Me imagino un campo de césped con gente haciendo un picnic y no hay pantalla, no hay pantalla de portátil, no hay pantalla de teléfono, no hay pantalla de reloj inteligente, no hay pantalla de vallas publicitarias", reflexiona Pei. "Ese es el estado final".

El columnista de Verge, Walt Mossberg, se refirió a este estado futuro como computación ambiental en 2017. Pei admite que puede tardar 20 o 30 años en llegar, pero dice que el futuro al que apunta su empresa es uno en el que su tecnología se parezca ... bueno, a nada.