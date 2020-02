El campeonato de League of Legends de China se jugará en línea por “coronavirus”

El coronavirus hizo de las suyas y la compañía Pro League de League of Legends (LPL) confirmó que el torneo de League of Legends en China no podría realizarse debido al brote de coronavirus (COVID-19) que afecta al país. Por lo que este viernes se anunció que aún se jugará el torneo, pero esta vez tendrá una modalidad en línea, lo que ha enfadado a varios fanáticos que estarían presentes.

Se dio a conocer que la temporada comenzará el 9 de marzo, sin embargo, la liga ha decido tomar ciertas medidas preventivas. Por ejemplo, los jugadores deberán completar un período de 14 días de cuarentena y lograr “todos los requerimientos de salud” antes de participar, pues para que la competencia pueda recorrer con normalidad.

De igual manera, se dio a conocer que el torneo ya no tomará lugar en un estudio repleto de público, esta vez la LPL se mudó a un formato en línea. La mayoría de los jugadores participará en el torneo jugando desde las sedes locales de la LPL, a excepción de quienes vivan en zonas que se encuentran en cuarentena y no puedan salir de sus respectivos hogares.

Esta medida continuará hasta que “sea seguro volver a utilizar lugares aptos para e-sports”, como los estudios y las arenas que suelen utilizar. Como afirma la liga, esta será la primera vez que una temporada profesional de League of Legends se juega en este formato.

Coronavirus suspende ligas de League of Legends



El brote del virus que ha surgido en China , provocó que esports suspendiera la Pro League y Development League de LoL.

Se pide a todos los fanáticos que tengan paciencia.



Fuente: LevelUp pic.twitter.com/EexE0kOgIW — Geek-Laak (@GeekLaak) January 27, 2020

La LPL comunicó que las ligas de e-sports más lucrativas del mundo, posee asociaciones con compañías como Nike y produce los mejores jugadores de Legue of Legends. Los últimos dos campeones mundiales del juego vienen desde la liga China. Se ha dado a conocer que el coronavirus ha impedido llevar varios eventos importantes, tales como el de la feria de la tecnología en Barcelona.

Otra de las cláusulas de los organizadores es que la LPL transmitirá en vivo el torneo que comenzará el 9 de marzo, mientras que los canales de habla inglesa de la liga, como Twitch y Youtube, volverán a sus transmisiones el 15 de marzo. “Probablemente habrán dificultades técnicas, pero daremos lo mejor para solucionarlas lo más rápido posible”, prometió la LPL.

