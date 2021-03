El asteroide más grande de 2021 pasará cerca de la Tierra mañana

Sin embargo los científicos han pedido no temer a este asteroide ya que no representa una amenaza para la Tierra y es que 2001 FO32 pasará a una distancia suficiente para incomodar pero no como para causar el fin del mundo este 2021.

Esta escala ayuda a comprender el tamaño del asteroide 2001 FO32.

De acuerdo con científicos de la NASA el asteroide tiene un diámetro de varios cientos de metros y pasará a tan solo unos dos millones de kilómetros de la Tierra lo cual representa cinco veces la distancia a la Luna.

Detlef Koschny, un experto en asteroides de la Agencia Espacial Europea, señala que el cuerpo celeste rocoso tiene una trayectoria estable y no se encuentra en una órbita de riesgo e incluso recordó a entusiastas de la astronomía que este podrá ser visto con el equipo adecuado el próximo 21 de marzo.

2001 FO32 lleva 20 años siendo un riesgo conocido para nuestro hogar aunque se sabe que su órbita alrededor del Sol es regular. Este viaje le toma 810 días y hace que pase junto a nosotros a una velocidad de unos 124 mil kilómetros por hora.

El asteroide más grande nos visitará hasta 2052

Tras el próximo 21 de marzo este viajero errante continuará su solitario camino hacia el Sol y no regresará a la Tierra hasta 2052 de acuerdo a la NASA, agencia que planea estudiarlo durante su paso.

Este tipo de cuerpos celestes hacen reflexionar sobre las apocalípticas consecuencias que podría tener el choque de uno con la Tierra, razón por la cual este tipo de objetos son monitoreados por diferentes agencias.

Es así que este 2021 veremos el paso del asteroide gigante 2001 FO32 sin que represente un pelígro para la Tierra. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca las actualizaciones de la NASA para traerte lo más reciente.

