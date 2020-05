El asombroso cooperativo de Drake Hollow será lanzado el 17 de julio

The Molassses Flood, creadores de "The Flame in the Hood", dieron a conocer esta mañana la fecha de lanzamiento de "Drake Hollow", un videojuego de acción y supervivencia cooperativa que tendrá su llegada a Xbox One y Steam. Lo más seguro es que se convierta en la alternativa perfecta para gozar con tus amigos, gracias a la amplia gama de posibilidades que ofrece con su asombroso mundo y ambientación.

Así tal cual lo expone el estudio, quienes anunciaron su fecha final por medio de Steam, pautando su llegada para julio de este mismo año, compartido por parte de Xbox Game Studios. En Drake Hollow, llegaremos a ser cuidadores de los Drakes, criaturas curiosas que dan nombre a esta entrega y que cuidaremos de los horripilantes Ferals.

¿En qué consiste el videojuego Drake Hollow?

Por este motivo, diseñaremos asentamientos para sobrevivir en The Hollow, un espacio habitado por estos vegetales, esos que serán como nuestras pequeñas mascotas a lo largo del título. Por esto mismo, estamos con la responsabilidad de darle todo nuestro cuidado, tanto alimentándolos como dándoles agua y jugando con ellos, pues pueden morir de sed, hambre y hasta aburrimiento.

"Ya sea solo o con amigos, los jugadores seguirán la guía de un misterioso cuervo para explorar el mundo de islas generado dinámicamente, todo para ayudar los Drakes a restaurar su campamento".

Esto nos orilla a construir jardines para generar comida, así como pozos de agua para tener hidratados a los Drakes, sin contar los múltiples artilugios y juegos que podrás crear para entretenerlos. Sencillamente nos convertimos en algo así como sus bufones, en tanto preparamos nuestro campamento para hacer frente a todos los Ferals que vendrán por sus cabezas.

En este lugar, entre lo más atractivo de Drake Hollow, donde los jugadores tendrán que sobresalir con una amplia variedad gama de armas como raquetas de tenis, escobas, bates de béisbol o incluso pistolas de clavos. Todo esto a lo largo de aproximadamente dos kilómetros cuadrados que tendrán lugar en sus mapas, esos que se crearán aleatoriamente para que sea distinta la experiencia de los gamers.

Cabe destacar que Drake Hollow estará disponible el próximo 17 de julio, tanto en PC por medio de Steam como en Xbox One, por lo que solo queda estar atento de más novedades.