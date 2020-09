El OnePlus 8T Pro podría no llegar este año

El tren de OnePlus ha salido de la estación una vez más con el destino establecido para el evento de lanzamiento de OnePlus 8T. En los últimos días, hemos visto una hoja de especificaciones parcial del smartphone, así como el aspecto que tendrá la parte frontal del teléfono gracias a un renderizado filtrado.

Esperamos que el smartphone tenga Qualcomm Snapdragon 865 Plus, una pantalla OLED de 120Hz de 6.55 pulgadas, configuración de cámara cuádruple de 48MP y Android 11 con OxygenOS 11 listo para usar. También supimos que la compañía podría estar planeando anunciar su primer reloj inteligente, que podría llamarse OnePlus Watch. Pero ha habido una clara falta de filtraciones para el modelo OnePlus 8T Pro. No se menciona tal dispositivo ni siquiera en el firmware OxygenOS 11 de OnePlus, donde se encontró el renderizado 8T. Resulta que podría no haber un modelo 8T Pro en absoluto.

Características del smartphone OnePlus 8T

No habrá un smartphone Pro

El conocido filtrador Max J se dirigió a Twitter hoy para corroborar que no habrá un "kebab2". Luego, respondió a alguien confirmando que de hecho estaba hablando de la falta de un modelo OnePlus 8T Pro. Se añade esto al hecho de que todavía no hemos visto ninguna filtración para un modelo Pro, y todo comienza a tener más sentido. Si bien aún puede atribuir la falta de filtraciones para un modelo Pro a la posibilidad de que todavía no se haya descubierto nada, las probabilidades se ven bastante sombrías como lo ha demostrado nuestra propia investigación, la proximidad a la fecha de lanzamiento y el historial estelar de Max J sobre las fugas de OnePlus.

El OnePlus 7T Pro del año pasado le pareció a Adam "más de lo mismo", como señaló en su revisión. Era prácticamente el mismo teléfono que el OnePlus 7 Pro, con muy pocas mejoras. Sin embargo, el OnePlus 7T fue la verdadera estrella del espectáculo como una mejora marcada sobre el OnePlus 7. Es posible que hubiera sucedido la misma situación con un OnePlus 8T Pro, que es quizás la razón por la que la compañía puede haberlo desechado. La asociación con McLaren también terminó hace unos meses, por lo que si el smartphone realmente viera la luz, no habría una edición de McLaren.

Sin embargo, el OnePlus 8 Pro ya es un smartphone excelente en muchos aspectos. Entonces, si realmente necesita los extras que vienen con un modelo Pro, podría considerar mirarlos en su lugar. Después de todo, el OnePlus 7T Pro compartió el 95% de su ADN con el OnePlus 7 Pro, por lo que realmente no te perderías mucho.

