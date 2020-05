El Nordic Game Awards 2020 se hará en línea para todo mundo

Una gran noticia se ha dado a conocer este fin de semana en donde anunciaron que el Nordic Game Awards 2020 que se tiene programado a realizarse en Malmö, Suecia: NG20 del 27 al 29 de mayo se realizará de manera online, por lo que podrás conocer toda clase de videojuegos con temática nórdica y sus creadores, algo que ha sorprendido al mundo por completo.

Cabe mencionar, que en este evento podrás ser partícipe de los Premios Nordic Game, solo unos pocos lugares en el mundo pueden competir con un flujo de brillantez tan fuerte y consistente. Control, Minecraft Earth, Sayonara Wild Hearts, Mosaic, Deep Rock Galactic, The Division 2. Solo algunos de los muchos juegos geniales de la selección de este año con los mejores exponentes.

Nordic Game Awards próximamente

Uno de los eventos importantes y más esperado es sin duda Nordic Game Awards 2020 que será transmitido a través del Programa NG20 Live Stream, y ver qué juegos tendrán un gran reconocimiento. El evento no termina ahí, durante los días de la conferencia NG20 también puedes conocer a una serie de creadores detrás de los juegos y aprender cómo desarrollaron todas estas gemas.

De la misma manera estarán algunos creadores de videojuegos, entre ellos Arvi Teikari, desarrollador de Baba is You, nominado para 3 NG Awards este año. Mira su charla llamada “Diseñando a Baba is You” y aprende cómo Arvi usó una mecánica de juego especial para hacer que el juego sea único.

Cabe recordar, que este evento se realiza desde desde 2006, Nordic Game ha presentado los Nordic Game Awards, una celebración anual de los mejores juegos nórdicos del año en diferentes categorías, seleccionados por un jurado de pares de la industria de los juegos elegidos en cooperación con el Nordic Game Institute.