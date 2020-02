El Mobile World Congress se canceló por Coronavirus

Todas las personas se encontraban emocionados para asistir al el Mobile World Congress (MWC) 2020 el evento más importante de tecnología, pero al final se canceló oficialmente. El GSMA, la organización responsable del show móvil de Barcelona, anunció que suspendería el evento el debido a la cantidad de compañías que se retiraron luego del brote de coronavirus. Entre ellos Facebook y McAfee en días anteriores.

Mobile World Congress se iba a ser en Barcelona

De acuerdo al comunicado que se envió por correo electrónico, John Hoffman, el CEO de GSMA, dijo a Bloomberg que el brote ha hecho que sea "imposible" celebrar el evento. Epidemia que a ha alarmado gran parte de la sociedad del mundo. Cabe mencionar, que durante la semana las empresas fueron cancelando su participación, siendo LG el primer gran nombre en anunciar que se retiraría del programa, le siguió ZTE.

Ante esto, GSMA respondió a las preocupaciones de los expositores poniendo medidas cada vez más estrictas, incluida una política de no apretón de manos y alentando a las personas a no viajar a la feria desde ciertas áreas de China. Pero las precauciones no fueron suficientes para disuadir a las empresas de abandonar el programa. Después de varias actualizaciones que insistían en que el MWC seguiría según lo planeado, GSMA finalmente lo enchufó el miércoles poco después de que Nokia, HMD, Deutsche Telekom y BT se sumaron a la lista de abandonos.

Mobile World Congress se canceló

Cabe mencionar que el Coronavirus ha acabado con la vida de varias personas de Wuhan, China lugar de donde se encuentra el epicentro, el cual fue descubierto en diciembre. La cepa, ahora oficialmente denominada COVID-19, ha infectado a más de 45,000 personas y se cobró más de 1,100 vidas hasta el miércoles. Se ha extendido más allá de las fronteras de China a unos 30 países, incluidos Estados Unidos, Japón y Australia. Y de hecho en España lugar donde sería la sede hay dos casos confirmados.

