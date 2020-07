El Galaxy Watch 3 de Samsung permitirá contestar llamadas con solo abrir el puño

Todos hemos pasado por la incómoda situación de recibir una llamada cuando estamos caminando o vamos en el transporte público con las manos ocupadas. Esta es una de las situaciones en las que nos será más que de utilidad el próximo Galaxy Watch 3 de Samsung, que añadirá nuevas opciones que permitirán responder llamadas desde nuestro reloj con tan solo un movimiento.

De acuerdo con el portal XDA, la aplicación Galaxy Watch 3 Plugin, recientemente lanzada por Samsung, permitirá responder llamadas telefónicas cerrando y volviendo a abrir la mano, o si en el momento en que tu smartwatch suena estás ocupado también podrás rechazar la llamada con tan solo cerrar el puño.

Otras funciones del Galaxy Watch 3

El futuro reloj de pulsera también incluirá un soporte para la detección de caídas similar al del Apple Watch. Si el Galaxy Watch 3 detecta una caída, sonará durante 60 segundos para alertarte hasta obtener una respuesta.

Este es el Galaxy Watch 3: primera fotografía real



El Galaxy Watch 3 será el próximo reloj inteligente de Samsung, que se va a lanzar este verano al mercado. La primera foto real ya muestra su diseño.https://t.co/Oy5xvEPuUm pic.twitter.com/P4gXoIX07H — La Sociedad Móvil (@LaSociedadMovil) July 19, 2020

En caso de que no respondas, enviará un mensaje de texto con tu ubicación y una grabación de audio de cinco segundos a los contactos de emergencia que hayas seleccionado. También podrás indicarle al reloj que haga una llamada de emergencia luego de la espera de un minuto modificando las configuraciones.

Aunque todavía no es oficial, se espera que Samsung haga la presentación de su nuevo reloj inteligente el próximo 5 de agosto, cuando se realice el Unpacked en línea, aunque es probable que los envíos del producto no inicien sino varios días o semanas después.

Además de su nuevo reloj inteligente, se espera la presentación del Samsung Galaxy Note 20

Está preparado para ser una evolución sutil del Galaxy Watch existente (no, no hay Watch 2) con tamaños de caja de 41 mm y 45 mm ligeramente más pequeños y funciones de Watch Active 2 como ECG y monitoreo de la presión arterial.

El Watch 3 probablemente no solicitará una actualización de ninguno de esos dispositivos recientes. Sin embargo, el soporte de gestos podría ser particularmente importante si no deseas contorsionarte solo para recibir una llamada que no puedes perderte.