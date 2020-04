El E3 confirma su próxima fecha en el 2021

La pandemia del coronavirus afectó por completo todos los eventos importantes del mundo tanto tecnológicos, sociales, deportivos, gamers y demás luego de los organizadores calleron en el miedo de que al ser eventos masivos hubieran más contagiados en el mundo. Uno de los eventos más importantes fue E3 Electronic Entertainment Expo, quienes sus organizadores la Entertainment Software Association (ESA) confirmó que la versión del 2021 de la popular feria de videojuegos se llevará a cabo entre el 15 y el 17 de junio.

En este sentido fue a mediados del mes de marzo, la organización detrás del desarrollo de la Electronic Entertainment Expo (E3), una de las ferias de videojuegos más grandes del mundo anunció la cancelación definitiva de la edición de este año, esto debido al virus que estaba cobrando vidas en el mundo, en donde el epicentro fue Wuhan, China de donde se originó el brote del virus.

Cabe mencionar, que la Electronic Entertainment Expo, más conocida por su abreviatura E3, es la convención de videojuegos más importante de la industria, en la que diversas compañías de videojuegos hablan de sus próximos lanzamientos, y también de su software y hardware algunas veces, en el que siempre se organiza en Estados Unidos, pero fue el país que mas infectados reportaban en los últimas semanas.

Sin embargo, no hay que preocuparse del E3, ya que a pesar de los problemas y las críticas que venía afrontando, sigue siendo considerada una de las más importantes ferias de videojuegos del planeta, sino la más relevante. Compañías como Microsoft, Nintendo, Capcom, Bethesda, Ubisoft, SEGA, Square Enix, Bandai Namco y Take Two Interactive, entre otras, ya había confirmado su presencia en Los Ángeles para este año.

Dicho panorama ha obligado a las autoridades del país a tomar estrictas medidas al respecto, disponiendo inclusive al Los Angeles Convention Center, recinto del E3, como uno de los hospitales provisionales de campaña para poder combatir la Epidemia.