El CEO de TikTok prefiere renunciar a enfrentarse a la administración de Trump

El CEO de TikTok, Kevin Mayer, renunció solo tres meses después de unirse, según confirmó la compañía a Rolling Stone, la renuncia de Mayer se produce cuando el futuro de TikTok sigue siendo incierto, ya que el presidente Trump ha explorado repetidamente una posible prohibición de la aplicación de propiedad china en Estados Unidos por supuestas amenazas a la seguridad nacional.

Mayer anunció su partida a través de una carta enviada por correo electrónico a los empleados el jueves por la noche.

En la carta, Mayer señala el entorno político rápidamente cambiante que ha enfrentado TikTok desde que se unió a la empresa. Vanessa Pappas, gerente general de TikTok en Estados Unidos, dirigirá la compañía de manera interina, dijo Mayer.

Mayer se unió a TikTok en mayo, anteriormente se desempeñó como presidente de Disney directo al consumidor e internacional, y ayudó con el lanzamiento exitoso de Disney + y ESPN + junto con la integración de las dos aplicaciones en una oferta de paquete con Hulu.

Trump emitió múltiples órdenes ejecutivas contra la empresa matriz de TikTok, ByteDance, y la última estableció un plazo de 90 días para que la empresa venda sus operaciones de TikTok en EE. UU. TikTok demandó al gobierno federal por las órdenes ejecutivas el lunes.

En medio de esa noticia, Microsoft emergió como un pionero en adquirir las operaciones de TikTok en los Estados Unidos, lo que confirma su interés en comprar la compañía a principios de agosto.

TikTok ha crecido exponencialmente desde 2018, con más de 100 millones de usuarios en los EE. UU., Reveló la demanda de TikTok. El servicio se ha convertido en una importante herramienta de marketing y descubrimiento de artistas en la industria de la música, y la mayoría de los mayores éxitos de este año se introdujeron primero en la aplicación.

La carta completa de Mayer a continuación:

Colegas

Decidí unirme a esta empresa esta primavera porque ByteDance es absolutamente único y ofrecía la oportunidad de desempeñar un papel de liderazgo en una empresa que está cambiando el panorama global de Internet. Desde que me incorporé, me ha impresionado muchísimo el equipo y la empresa.

En las últimas semanas, a medida que el entorno político ha cambiado drásticamente, he hecho una reflexión significativa sobre lo que requerirán los cambios estructurales corporativos y lo que significan para el rol global al que me inscribí. En este contexto, y como esperamos llegar a una resolución muy pronto, quiero hacerles saber con gran pesar que he decidido dejar la empresa.

Quiero dejar claro que esta decisión no tiene nada que ver con la empresa, lo que veo para nuestro futuro o la fe que tengo en lo que estamos construyendo. Yiming comprende mi decisión y le agradezco su apoyo en esto.

Al mirar hacia la siguiente fase de esta empresa, no hay duda de que el futuro es increíblemente brillante. Para nuestros usuarios, cualquier cambio estructural potencial no debería afectar su experiencia, y creo firmemente que nuestra comunidad será más creativa y diversa que nunca. La plataforma continuará brindando a nuestra comunidad global una experiencia increíble e integrada como lo hace hoy. Del mismo modo, desde la perspectiva de los empleados, creo que la gran mayoría del trabajo permanecerá sin cambios.

"TikTok US fue un gran atractivo para mí."

Al mismo tiempo, entiendo que la función para la que me inscribí, incluida la ejecución de TikTok a nivel mundial, se verá muy diferente como resultado de la acción de la Administración de EE. UU. Para impulsar la venta de la empresa estadounidense. Siempre me he centrado globalmente en mi trabajo, y liderar un equipo global que incluye TikTok US fue un gran atractivo para mí.

La gran noticia es que el equipo de TikTok estará en las manos increíblemente capaces de Vanessa, quien se desempeñará como directora interina de TikTok a nivel mundial. Ha dirigido sin miedo las operaciones en los EE. UU. Y se ha ganado la confianza de nuestros empleados, creadores, usuarios y socios. Estoy muy agradecido por el tiempo que pude trabajar con ella y le deseo éxito.

En el poco tiempo que llevo aquí, me ha sorprendido la pasión y la dedicación de nuestros equipos, sobre todo teniendo en cuenta las críticas políticas que hemos enfrentado. Como todas las empresas en nuestro espacio, enfrentamos desafíos, pero tengo una tremenda confianza en que contamos con un equipo de seguridad de clase mundial que trabaja para hacer que las personas en nuestra plataforma estén seguras, y un equipo global increíble que hace que esto sea tan único, creativo, y plataforma inclusiva.

Gracias por todo su trabajo durante este período, y en el fondo siempre seré un miembro del equipo de ByteDance, apoyándolos a todos.

Sinceramente,

Kevin