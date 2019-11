El Buen Fin ya llegó y aquí te díremos algunas app para elegir las mejores ofertas

El Buen Fin ha dado inicio el día de hoy y sabemos que este magno evento comercial ha sido esperado por miles de mexicanos debido a que los comercios lanzan increíbles ofertas y descuentos en sus productos que son muy difíciles de desaprovechar.

Si esperabas con ansias la llegada del Buen Fin y aún no sabes que te vas a comprar porque has encontrado precios increíbles en varios artículos, no te preocupes pues te daremos a conocer algunas apps que te ayudarán a encontrar las mejores ofertas.

Quién es quién en los precios de la Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor ha lanzado la aplicación Quién es quién en los precios para que los consumidores puedan comparar y elegir cuidadosamente los artículos que deseen adquirir durante El Buen Fin.

La aplicación no solicitará que se cree una cuenta para que esta pueda ser utilizada por los usuarios y sólo bastará con introducir datos como el Estado, municipio y categoría de producto para que después la Profeco muestre el precio al día y los lugares en donde se encuentra el producto que el consumidor está buscando.

El Buen Fin - App oficial

El Buen Fin cuenta con una aplicación oficial que ayudará a que los usuarios puedan ubicar los productos de su interés así como su precio, demanda y el comercio que a mejor precio lo ofrece. Además, será capaz de mostrar productos similares al que se te está buscando.

Busca y ya

Esta app es la más sencilla de todas ya que solo necesitarás introducir la marca o las características del producto que estás buscando para que te muestre una gran variedad de opciones de los comercios en donde está disponible para su venta y también compara los precios y la demanda de estos.

El Buen Fin se estará celebrando del viernes 15 al lunes de 18 de noviembre y son más de 70 mil comercios y establecimientos los que se encuentran participando en el evento de mayor repercusión comercial en México.