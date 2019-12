El Bluetooth, la tecnología incomprendida y algunos de sus mitos

Cada que se lanza una nueva tecnología o cualquier cosa novedosa, aparecen a su alrededor mucha información errónea, virtudes inexistentes o defectos que no se han comprobado, lo mismo que ocurrió cuando el Bluetooth hizo su aparición para integrarse a los celulares.

Aquí podrás leer algunos de los mitos que surgieron sobre una de las tecnologías inalámbricas más importantes de la actualidad, el Bluetooth, quizás alguno ya se había cruzado en tu camino, pero que se ha demostrado que carecen de sustento.

Un mito es el alto consumo de energía asociado al Bluetooth

El primero es el consumo energético , desde el principio de la integración del Bluetooth se asoció a un alto consumo de batería en el teléfono, lo cual no estaba muy alejado de la realidad en un principio, sin embargo es uno de los muchos puntos que ha ido puliendo esta tecnología, la versión 4.0 trajo al mercado el Low Energy module, lo que implica la reducción a la mitad del consumo energético.

El Bluetooth es una de las 2 tecnologías inalámbricas más importantes actualmente

La radiación que produce es dañina para la salud. U no de los mitos más populares por el que han pasado la mayoría de las tecnologías inalámbricas, después de varios años de estudios, no se ha podido comprobar que los dispositivos Bluetooth generen algún daño a la salud, y seguro que será un tema de estudio que continuará durante mucho tiempo.

El Bluetooth solo funciona en distancias cortas . Otro mito muy difundido es la escasa capacidad que tienen los dispositivos Bluetooth tienen en cuestión de distancia, como fue en un principio, sin embargo se ha ido modificando la tecnología y ahora existen 3 clases de Bluetooth. La clase 3 es la básica, algo similar a la que equipaban los primeros dispositivos con esta tecnología, en la que el rango de alcance no superaba los 6 metros, después apareció la clase 2, que es la más común en la actualidad, con un alcance de 10 metros, en ocasiones un poco más, pero la que realmente sorprende es la clase 1,con un rango que supera los 100 metros, y es por eso que no se sostiene el mito de que sólo funciona en lugares muy pequeños.

Uno de los mitos es que la radiación que produce el Bluetooth es dañina

En un principio, se recibían solicitudes para recibir archivos con los que supuestamente se infectaban los celulares con algún virus, y ahí nació el mito de que el Bluetooth no es seguro , y efectivamente, no es la tecnología con la mejor seguridad, sin embargo también se ha trabajado mucho para evitar intrusiones por este medio, y en todo caso no se puede culpar a la tecnología por contraseñas débiles que los usuarios utilizan o por permitir acceso a archivos no seguros por esta vía.

