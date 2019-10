¡ES INMENSO! Revelan el tamaño del Área Silvestre de Pokémon Espada y Escudo

Conforme se acerca la fecha del lanzamiento de Pokémon Espada y Escudo para consolas de Nintendo Switch va creciendo la expectativa por parte de los entrenadores hacia la nueva entrega que Nintendo tiene preparado.

Pokémon Espada y Escudo serán lanzados en menos de un mes, y usuarios han comentado en redes sociales que están ansiosos por saber la dimensión y lo que Nintendo les permitirá hacer en el Área Silvestre.

Un representante de The Pokémon Company reveló que el tamaño del Área Silvestre será aproximadamente 2 regiones de The Legend of Zelda: Breath of The Wild y en ella habitarán pokémones muy poderosos que fácilmente sobrepasan la fuerza de los Pokémon iniciales.

En la región del Área Silvestre los jugadores verán posible controlar la cámara a voluntad y una de las novedosas adiciones a estas nuevas entregas de Pokémon Espada y Escudo son las apariencias Gigantamax, que brindan a ciertos pokémones un diseño especial.

Para aumentar el interés de los entrenadores por el nuevo título que Nintendo y The Pokémon Company han preparado, se reveló que algunos pokémones de la primera generación tendrán una nueva apariencia.

Fanáticos del juego se enteraron a través de las tarjetas de preventa que Pokémon Espada y Escudo ocuparán 10.3 GB del espacio disponible en las consolas de Nintendo Switch, lo que significa que esta nueva entrega será 2 veces más grande que la mejorada versión de Pokémon Yellow que llegó a finales del año pasado.

Por el tamaño del archivo queda claro que esta nueva entrega vendrá con más contenido que las que ya vienen incluidas en las aventuras Pokémon más recientes, y se espera que los gráficos justifiquen el tamaño exuberante que Nintendo y The Pokémon Company le han dado al esperado videojuego.

El lanzamiento de Pokémon Sword y Pokémon Shield está programado para el 15 de noviembre en Nintendo Switch y los entrenadores están listo para romper nuevos récords de descarga.